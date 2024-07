https://latamnews.lat/20240718/crecen-las-presiones-para-que-biden-desista-de-la-contienda-electoral-en-eeuu-1156241171.html

Crecen las presiones para que Biden desista de la contienda electoral en EEUU

Crecen las presiones para que Biden desista de la contienda electoral en EEUU

Sputnik Mundo

Altos líderes demócratas siguen ejerciendo presión para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no acepte la candidatura presidencial de su partido... 18.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-18T21:15+0000

2024-07-18T21:15+0000

2024-07-18T21:15+0000

internacional

política

joe biden

eeuu

partido demócrata (eeuu)

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/08/0b/1142492562_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_24272f4a2275e4a891e4311972bf98f7.jpg

Según reportan varios medios estadounidenses, altos cargos demócratas advirtieron al presidente Biden que se arriesga a perder las elecciones contra su rival republicano Donald Trump. Además, le habrían dicho que, si sigue en la carrera por la Casa Blanca, perjudicaría a los candidatos del Partido Demócrata al Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo.Recientemente, la cadena CNN informó de que Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, dijo a Biden que sería difícil ganar si seguía en la contienda. Pero no es la única. The Washington Post también reveló hace unos días que el expresidente Barack Obama (2009-2017) piensa que Biden debe evaluar "seriamente" abandonar sus aspiraciones de otro mandato.El 17 de julio, Adam Schiff, un demócrata de alto rango en la Cámara de Representantes cercano a Pelosi, pidió públicamente al presidente que "pase la antorcha" a alguien más, ante la existencia de "serias preocupaciones" sobre si Biden podría derrotar a Trump en noviembre. Schiff dijo que "la decisión de retirarse de la campaña es solo del presidente Biden", pero que creía que era momento de "asegurar su legado de liderazgo" permitiendo que otro demócrata fuera el candidato del partido. De acuerdo con el diario Financial Times, la intervención de Schiff para pedir la renuncia de Biden a la candidatura podría suponer un cambio de enfoque, pues podría animar a otros a hacer públicas sus preocupaciones. Hasta ahora, muchos legisladores demócratas se han mostrado reacios a hacer públicas sus dudas en torno a la candidatura de Biden. Financial Times destaca que un número relativamente pequeño (unos 20 congresistas hasta la fecha) ha dicho abiertamente que quiere que Biden se aparte. Muchos más han expresado su preocupación en privado y han intentado presionar al presidente entre bastidores.Biden ha mantenido hasta ahora su postura de defender su candidatura para la reelección, aunque algunos medios como The New York Times informaron que está sopesando el asunto y ahora se muestra más "receptivo" ante las peticiones de que claudique.

https://latamnews.lat/20240717/biden-revela-cual-seria-la-unica-razon-por-la-que-dejaria-la-carrera-presidencial-1156217634.html

https://latamnews.lat/20240717/dos-tercios-de-los-democratas-no-quieren-a-biden-como-candidato-segun-encuesta-1156215255.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, eeuu, partido demócrata (eeuu), elecciones presidenciales de eeuu (2024)