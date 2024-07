AMLO sugiere renovación de la ONU porque "se ha quedado rezagada" ante conflictos mundiales

https://latamnews.lat/20240718/amlo-sugiere-renovacion-de-la-onu-porque-se-ha-quedado-rezagada-ante-conflictos-mundiales-1156236578.html

"Tiene que haber una renovación en la política internacional. Los organismos internacionales se tienen que reformar, como la OEA [Organización de Estados Americanos] y la ONU. [Esta última] es importantísimo que se active. Permanece muy inactiva, solo actuando en la formalidad sin tener realmente un papel relevante, protagónico, en evitar que haya conflictos, tanta desigualdad y evitar la violencia", declaró en conferencia de prensa.Asimismo, López Obrador criticó el derecho a veto de algunos de los integrantes de Naciones Unidas, debido a que, en su opinión, no permiten la resolución de diversos problemas mundiales."No es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU sea manejado por cinco naciones y no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta donde participen todos los países con sus representaciones (...). No es posible que tampoco se pueda crear una comisión para conseguir la paz [en el conflicto] entre Ucrania y Rusia, [ni tampoco] que ya hayan perdido la vida más de 30.000 seres humanos en la confrontación en la Franja de Gaza", agregó.En el evento, el presidente mexicano también reflexionó sobre las cumbres entre líderes internacionales que no llevan a acuerdos de paz."Las reuniones más importantes que pasan son las de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] para reforzar la política armamentista y, por otro lado, países como Rusia, China, Corea y otros se agrupan con el mismo propósito. ¿Dónde está la solidaridad internacional con los pueblos? (...). [Ojalá haya] menos reuniones, convenciones, encuentros, menos formalidad, y más acción para que tengamos una convivencia en armonía en todo el mundo", apuntó.De igual manera, el jefe de Estado de la nación latinoamericana se pronunció a favor de la fraternidad universal, que debería aplicarse "como ideal, como bella utopía". López Orbador ha criticado en diversas ocasiones a la organización encabezada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, debido a sus acciones acerca de las problemáticas que ocurren en el mundo.

