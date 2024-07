https://latamnews.lat/20240717/venezuela-aprueba-una-ley-para-impulsar-las-exportaciones-no-petroleras-1156216477.html

Venezuela aprueba una ley para impulsar las exportaciones no petroleras

Venezuela aprueba una ley para impulsar las exportaciones no petroleras

CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela (parlamento unicameral) aprobó este 17 de julio la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, que...

"Queda aprobada por unanimidad y, en consecuencia, se declara sancionada la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, y se remite al Ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución", dijo el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión legislativa. La norma, promovida por el presidente Nicolás Maduro, establece mecanismos para facilitar el comercio internacional de bienes y servicios producidos en el país. Rodríguez destacó que la ley fue una petición de grandes y pequeños emprendedores que quieren arrancar a exportar diversos rubros. De igual manera, la ley promoverá e impulsará planes de formación a los exportadores, e incorporará a las pequeñas y medianas industrias para estimular la producción de bienes no petroleros. El líder del parlamento afirmó que su país cuenta con un alto nivel de producción de diversos rubros no dependientes del petróleo. En reiteradas ocasiones, Maduro aseguró que Venezuela alcanzará el 100% de abastecimiento y de producción nacional este año, y que esto le permitirá no depender de la renta petrolera, que era la principal fuente de ingreso del país.

