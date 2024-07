https://latamnews.lat/20240717/una-parte-de-europa-se-alinea-a-los-intereses-de-eeuu-en-detrimento-de-su-propia-soberania-1156201070.html

Una parte de Europa se alinea a los intereses de EEUU "en detrimento de su propia soberanía"

Una parte de Europa se alinea a los intereses de EEUU "en detrimento de su propia soberanía"

17.07.2024

Las consecuencias para Europa, según el experto, son sociedades en tensión y "radicalizadas", inmersas en un clima de "convulsión" en materia de política exterior y de "polarización" en cuestiones internas.De acuerdo con el analista, los gobiernos europeos no están respondiendo a las auténticas necesidades de su región: solo cumplen con una agenda internacional dictada desde WashingtonEl canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló este 16 de julio en un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la decisión estadounidense de desplegar misiles de crucero SM-6, misiles de largo alcance Tomahawk y armas hipersónicas en suelo alemán a partir de 2026, demuestra que Washington condiciona a sus aliados y les exige obediencia en diferentes niveles."[Estados Unidos] exige obediencia incondicional [a sus aliados] incluso en detrimento de sus intereses nacionales", aseveró Lavrov. Las decisiones de EEUU "carecen de sentido"Para López Alvarado, la Unión Europea (UE) no se ha dado cuenta de que Rusia "no es el enemigo" y siguen proclives a ese pensamiento en el que Estados Unidos era el "dueño, amo y señor del mundo".Más allá de lo que sucede en Europa, el experto advierte que aún faltan algunos meses de Gobierno al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y lo preocupante es que pueda tomar decisiones cada vez más arriesgadas y que atenten en contra de la seguridad y la estabilidad de regiones que ni siquiera tendrían que ser parte de su agenda de política exterior.Para el internacionalista, Estados Unidos no va a buscar un enfrentamiento directo con Rusia al menos antes de las elecciones del 5 de noviembre, en las que es posible que los estadounidenses reflexionen que el demócrata no está llevando al país norteamericano "por el camino correcto"."En un remoto escenario en el que Biden llegase a ganar la presidencia de Estados Unidos, aumentan estas probabilidades del escenario en el que Washington busque confrontar a los países europeos con Rusia, pero este es un remoto escenario", opina el experto.}La OTAN en Asia-PacíficoEn este sentido, estima que la intención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a la región de Asia-Pacífico podría desestabilizar una región que actualmente se encuentra en cierta calma."Se está tratando de construir un nuevo estatus, un nuevo momento de Guerra Fría en el siglo XXI; o sea, esa política, esa concepción de 'yo soy bueno, tú eres malo; yo soy el desarrollado, tú eres el país en vías de desarrollo', lo único que genera son enconos políticos y sociales en las sociedades globales", explica López Alvarado."La región de Asia Pacífico se encuentra estable, no puedo decir en un clima idóneo, pero está estable y Estados Unidos, a través de los proyectos como AUKUS, genera desconfianza porque es una alianza de carácter militar, ni siquiera es una cuestión comercial", dice.

