Putin aboga por una introducción más amplia del rublo digital

Putin aboga por una introducción más amplia del rublo digital

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó la necesidad de avanzar hacia una introducción más amplia del rublo digital en varios sectores de la economía... 17.07.2024, Sputnik Mundo

Vladímir Putin calificó las monedas digitales como una esfera dinámica y prometedora de la economía moderna, que tiene cada vez más demanda por parte de empresas, inversores y ciudadanos de casi todo el mundo. Señaló que estas tecnologías ya están empezando a cambiar los patrones habituales en el comercio, la actividad bancaria, los servicios y los pagos internacionales.El mandatario ruso enfatizó la necesidad de "no perder el momento" y crear rápidamente un marco legal y una regulación, desarrollar infraestructura, así como crear condiciones para la circulación de activos digitales. En este contexto, Putin recordó que el Banco de Rusia lanzó la plataforma del rublo digital en el marco de un proyecto experimental en agosto de 2023, que ya "demostró su rendimiento y funcionalidad"."En el proyecto participan 12 bancos, 600 personas y 22 empresas comerciales y de servicios de 11 ciudades. Hasta el 1 de julio ya se han realizado en este sistema más de 27.000 transferencias y más de 7.000 pagos de bienes y servicios", recordó el mandatario.Putin resaltó que casi el 1,5% del consumo total de electricidad en Rusia corresponde a la minería de criptomonedas.El mandatario ruso remarcó en este sentido que la minería de criptomonedas puede provocar una escasez de electricidad, como ya sucedió en algunas regiones. Sin embargo, Putin calificó las criptomonedas como "una dirección dinámica y prometedora de la economía moderna" que requiere un marco jurídico y regulatorio.Hasta ahora, el minado y la circulación de criptomonedas no están reguladas de ninguna manera por la legislación rusa. El 12 de julio, el Comité de Mercado Financiero de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó en primera lectura un proyecto de ley para establecer un marco legal para la criptominería en Rusia.De este modo, se propone crear, de acuerdo con las pautas establecidas por las autoridades, una lista especial de personas físicas y jurídicas que podrán dedicarse a la minería de criptomonedas. Al mismo tiempo, los individuos podrán minar sus propias criptodivisas sin necesidad de registrarse si no sobrepasan los límites de consumo de energía.El proyecto de ley también estipula medidas para controlar la circulación de la moneda digital para evitar que se use para el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo u otros delitos penales.

