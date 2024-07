https://latamnews.lat/20240717/keiko-fujimori-no-integrara-una-formula-presidencial-con-su-padre-en-peru-1156196841.html

Keiko Fujimori no integrará una fórmula presidencial con su padre en Perú

Keiko Fujimori no integrará una fórmula presidencial con su padre en Perú

LIMA (Sputnik) — La lideresa del partido peruano Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, afirmó el 16 de julio que no acompañará a su padre, el exmandatario... 17.07.2024, Sputnik Mundo

"Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta [balotaje]. No lo sé [si postularé al Senado], lo que sí he decidido es que si [Alberto Fujimori] va como candidato presidencial, yo no voy en la plancha", dijo Keiko al diario local El Comercio. El 14 de julio, Keiko Fujimori anunció que su padre será el candidato a la presidencia por Fuerza Popular en los próximos comicios de 2026. El expresidente tiene 85 años y ha sufrido un cáncer en la lengua, además de haberse fracturado recientemente la cadera en un accidente doméstico, lo que ha generado dudas sobre la pertinencia de su candidatura. Alberto Fujimori salió de prisión en diciembre, luego de que el Tribunal Constitucional restituyera un indulto humanitario concedido a su favor por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en 2017, a razón de su grave estado de salud. El expresidente fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de corrupción y lesa humanidad cometidos durante su mandato. Fujimori recibió un indulto presidencial, una figura que no es equivalente a la amnistía y sólo permite la liberación de un reo, pero no el perdón de sus delitos ni la anulación de su sentencia.

