Kaspersky Lab cerrará sus operaciones en EEUU a causa de las sanciones

Kaspersky Lab cerrará sus operaciones en EEUU a causa de las sanciones

La mundialmente famosa compañía de programas antivirus Kaspersky Lab comunicó que, debido a las nuevas sanciones de EEUU, "no ve perspectivas de hacer... 17.07.2024, Sputnik Mundo

En junio, el Departamento de Comercio estadounidense anunció que, a partir del 20 de julio, Kaspersky Lab no podría suscribir nuevos acuerdos en el país y, desde el 29 de septiembre, no podría utilizar ni vender su software en Estados Unidos. Además, el Departmento de Comercio impuso sanciones a 12 altos directivos de la compañía.La propia Kaspersky Lab ha declarado que las sanciones se impusieron por "el actual clima geopolítico y las preocupaciones teóricas" y que las medidas no estaban relacionadas con la calidad real de sus productos. La empresa rechazó las insinuaciones de que sus productos supongan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington, sin embargo, insiste en que el software de la empresa puede utilizarse para piratear sistemas estadounidenses.Con ello, en la empresa destacaron que las sanciones no afectarán de manera alguna la estabilidad de Kaspersky Lab, que trabajó en el mercado estadounidense desde hace casi 20 años.

