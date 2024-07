https://latamnews.lat/20240717/gobernador-venezolano-no-hay-forma-de-que-la-revolucion-bolivariana-pierda-las-elecciones--video-1156199693.html

Gobernador venezolano: "No hay forma de que la Revolución Bolivariana pierda las elecciones" | Video

Gobernador venezolano: "No hay forma de que la Revolución Bolivariana pierda las elecciones" | Video

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra es un grupo paramilitar cuyos orígenes son posteriores a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (2004-2005) y proviene del Bloque Resistencia Tayrona (AUC) al mando Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón. Cuenta, además, con aproximadamente 250 hombres armados y su principal actividad ilegal es el acopio y seguridad de las rutas de narcotráfico provenientes del Catatumbo y otras zonas de cultivo del país, así como la extorsión y la explotación ilegal de oro. En un video publicado en la cuenta de su red social X, el grupo paramilitar declaró que habían sido contactados por grupos de extrema derecha en Venezuela, quienes habrían "realizado todo tipo de peticiones, entre ellas, atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro y actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles". Ante estos hechos, el presidente Nicolás Maduro solicitó a la Fiscalía General de Venezuela iniciar una investigación exhaustiva, considerando "muy grave" dicha declaración.El muro de contención en la fronteraEl gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aborda en entrevista con Sputnik estas crecientes amenazas de desestabilización en Venezuela y comparte sus perspectivas y estrategias para enfrentarlas.Esta afirmación se sustenta en incidentes pasados, como la colaboración entre el exdiputado Juan Guaidó y el grupo paramilitar Los Rastrojos durante el intento de invasión por la frontera en 2019.Bernal destacó que no es la primera vez que se evidencia una alianza entre el narcotráfico, grupos violentos y ciertos sectores de la oposición venezolana. Recordó también el caso del general Clíver Alcalá Cordones, quien se asoció con un cartel colombiano para planear acciones contra Caracas. "A nosotros no nos parece nada extraño que en esta oportunidad la derecha fascista venezolana haya tocado a este grupo paramilitar de la Sierra Nevada", afirmó. El gobernador subrayó la larga historia de presencia de grupos irregulares armados en Colombia, específicamente en el Norte de Santander, frontera con Táchira. Según Bernal, actualmente operan más de 10 estructuras paramilitares en la región, incluyendo los Pelusos, los Urabeños y el Cartel del Golfo. Estas organizaciones no solo se dedican al narcotráfico, sino también al secuestro y extorsión. "Esos grupos hacían vida en la frontera nuestra hasta hace tres años y habían llenado el Estado de una ola de terror", recordó Bernal.Para contrarrestar estas amenazas, Bernal detalló las acciones emprendidas por su administración bajo la instrucción del presidente Nicolás Maduro. "Con una política integral, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los servicios de inteligencia y con la inteligencia popular, logramos enfrentarlos", explicó. Estos esfuerzos han transformado a Táchira en un estado de paz, lo que ha permitido un significativo desarrollo económico y social. Hoy, Táchira es el primer productor de queso, el segundo de leche y el tercero de carne en Venezuela, además de contribuir con el 40% de las legumbres del país.La colaboración con las autoridades colombianas también ha sido crucial. Bernal destacó su comunicación permanente con el gobernador del norte de Santander, William Villamizar, y el alcalde Jorge Acevedo. "Hemos hecho varias reuniones y tenemos acuerdos para que los delincuentes que cometen delitos en Norte de Santander y pretenden refugiarse en Venezuela, los capturamos y los entregamos a las autoridades colombianas", dijo Bernal. Esta cooperación ha fortalecido la seguridad en la frontera y ha facilitado la captura de criminales que operan a ambos lados de la frontera."Hemos conformado una estructura social"Ante la reciente alerta de Nicolás Maduro sobre posibles actos de violencia planificados para el 28 de julio, Bernal aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir cualquier desestabilización. "Hemos establecido una red de inteligencia social a lo largo y ancho de 164 kilómetros que nos permiten detectar movimientos, comentarios y acciones desestabilizadoras", explicó. Además, se ha conformado una estructura social con las Unidades Populares para la Paz (UPAZ) para garantizar la vigilancia y la paz en la región."Los servicios de inteligencia han detectado que pequeñas unidades fascistas pretenden transformar el día 28 en una especie de plebiscito. ¿Qué están diciendo ellos? Que el 28 a las 8 de la noche ellos van a asumir que ganaron y van a comenzar a gritar fraude. Pretenden la locura de asaltar gobernaciones y alcaldías, al estilo del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Me parece una locura, pero es que el fascismo piensa de esa manera. Nosotros estamos trabajando fuertemente con los servicios de inteligencia, pero también hemos conformado una estructura social", explicó.Bernal enfatizó que, aunque no se puede garantizar que no haya perturbaciones, cualquier intento de desestabilización recibirá una respuesta contundente del Estado, siempre dentro del marco del Estado de Derecho. "No hay forma de que la Revolución Bolivariana pierda las elecciones. Porque nos asiste la razón y la verdad, pero además hemos trabajado para ello. Hemos estructurado un mecanismo que denominamos el 1x10x7, el casa por casa. Nosotros no improvisamos. Para nosotros la política es científica", afirmó.Bernal destacó la organización y estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), describiéndolo como un "ejército" bajo el liderazgo del presidente Maduro. "Votar por el fascismo es un salto al vacío. Es incluso la posibilidad de ir a una guerra civil, porque es que ellos están llamando a la violencia y están llamando a pasar factura al chavismo que ha gobernado 25 años, que es una masa popular de millones de seres humanos. Entonces, ¿qué les diría yo a Fedecámaras, a Consecomercio, a Conindustria, a Fedeindustria? Los únicos capaces de mantener la paz, la estabilidad, la concordia, la inversión, la prosperidad y la seguridad jurídica para ustedes es la revolución bolivariana y socialista", afirmó.

