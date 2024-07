https://latamnews.lat/20240717/eslovaquia-se-opone-a-que-la-ue-castigue-a-hungria-por-la-visita-de-orban-a-rusia-1156216826.html

Eslovaquia se opone a que la UE castigue a Hungría por la visita de Orban a Rusia

Eslovaquia se opone a que la UE castigue a Hungría por la visita de Orban a Rusia

BRATISLAVA (Sputnik) — La representación de Eslovaquia en la Unión Europea (UE) se opondrá a que se sancione a Hungría por la visita de su primer ministro...

"Ayer di instrucciones a la Cancillería para que nuestros representantes en los órganos de la Unión Europea no estén de acuerdo de ninguna manera con las ideas literalmente locas de castigar a Hungría, que preside en la UE, por lo que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, visitara Moscú y Pekín, además de Kiev y Washington, con una iniciativa de paz", dijo Fico en un vídeomensaje publicado en las redes sociales. El jefe del Gobierno eslovaco señaló que no se debe tener miedo a hablar abiertamente de la necesidad de entablar un diálogo no solo con China, sino también con Rusia. Este 17 de julio, el Parlamento Europeo condenó la visita del primer ministro húngaro a Moscú, calificándola como una violación de la política exterior del bloque europeo. Además, el Parlamento aprobó el proyecto de resolución sobre la continuación del apoyo a Ucrania y también llamó a incautar los activos rusos inmovilizados por Bruselas. Orban realizó el 2 de julio una visita a Kiev, donde se reunió con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski; el día 5 llegó a Moscú para entrevistarse con el presidente Vladímir Putin; el 8 de julio sostuvo un encuentro en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping; y al día siguiente llegó a Washington, donde se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de la cumbre de la OTAN. El viaje del primer ministro húngaro a Rusia levantó una oleada de críticas por parte de la Unión Europea, que subrayó que la visita en cuestión constituye "una violación flagrante" de tratados y de la política exterior comunitarios y prometió "repercusiones" para Budapest a este respecto.

