https://latamnews.lat/20240717/es-donald-trump-la-ultima-esperanza-de-las-elites-para-rescatar-un-imperio-de-eeuu-en-decadencia-1156202716.html

¿Es Donald Trump la última esperanza de las élites para rescatar un imperio de EEUU en decadencia?

¿Es Donald Trump la última esperanza de las élites para rescatar un imperio de EEUU en decadencia?

Sputnik Mundo

Mientras Biden lucha para demostrar su poder, el expresidente podría aprovechar el poder imperial en su forma más directa. 17.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-17T11:47+0000

2024-07-17T11:47+0000

2024-07-17T11:47+0000

internacional

eeuu

donald trump

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/02/1d/1148617749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5daaf547eed03c6baef0dda0b414f81.jpg

La misión de Irán ante las Naciones Unidas emitió un comunicado rechazando las afirmaciones de que el país está buscando el asesinato de Donald Trump tres días después de un atentado contra la vida del expresidente de EEUU en un acto de campaña en la zona rural de Pensilvania.En el último año de su mandato en la Casa Blanca, el ataque ordenado por Trump contra el alto mando militar iraní conmocionó a los observadores y suscitó la preocupación de que Estados Unidos se viera inmerso en un conflicto armado con la potencia de Asia Occidental. El magnate inmobiliario se caracteriza a menudo como un "aislacionista" de la política exterior, y ganó la presidencia en parte debido a sus críticas a la guerra liderada por Estados Unidos en Irak.Pero el sorprendente incidente demostró la impulsividad característica de Trump, así como la influencia de los halcones neoconservadores como el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Mike Pompeo en su administración.Cuatro años después, Trump vuelve a presentarse como una figura antibelicista en medio del descontento con la guerra por delegación del presidente Biden en Ucrania, pero su historial de agresiones contra Afganistán, Siria y China cuenta otra historia.El experto Ryan Cristian comentó a Sputnik la importancia de la candidatura de Trump y explicó si su figura sirve para las élites para reafirmar el poder de EEUU en medio del surgimiento de un mundo multipolar."Joe Biden parece estar jugando un juego completamente diferente. (...) Básicamente se le está agotando el tiempo", añadió."Joe Biden lleva destruyendo toda su Administración y todo lo que han estado planeando, toda influencia o apoyo que tenía de cualquier lado, debido a su apoyo a Israel. Quiero decir, su propio partido en muchos casos le llama 'Joe el Genocida'", respondió el analista."Vance es un ejemplo de alguien que satisface a los que nunca apoyaron a Trump", afirmó, refiriéndose al compañero de la carrera presidencial del expresidente.Aunque se construyó una identidad similar a la de Trump como escéptico de la intervención militar extranjera de Estados Unidos, Vance como sionista cristiano estridente, una vez afirmó que su fe religiosa lo obliga a respaldar al Gobierno israelí, agregó el experto."La idea de que alguna vez vaya a haber una política exterior estadounidense que no se interese mucho por esa parte del mundo es absurda", dijo Vance una vez en un discurso en el Instituto Quincy.Vance manifestó su firme apoyo al polémico primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que presidió la matanza de decenas de miles de civiles palestinos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.A su vez, el periodista Rall se preguntó por qué las élites políticas no parecen preocupadas por la posibilidad de mantener a Joe Biden al frente de la candidatura demócrata, a pesar de las crecientes pruebas de su impopularidad tanto entre el público en general como dentro de su propio partido."Cuando existe este aparente esfuerzo por mantener a Joe Biden a toda costa, ¿va a reducir la participación electoral y a destruir las elecciones? ¿Senado? ¿El Congreso? ¿Gobernadores? ¿Concejales?", expresó."¿Por qué hacen esto? No solo están destruyendo sus posibilidades de mantener la Casa Blanca, están cambiando el control del Senado, la Cámara y los legisladores estatales y no parecen tener ningún problema con eso", preguntó."Es un sistema corrupto... Seré claro. Creo que son individuos. Creo que Pelosi, por ejemplo, odia a Donald Trump. Creo que eso está muy claro. Pero eso no significa que no vayan a ser impulsados a tomar medidas más grandes a través de grupos de presión y a través de otros intereses cuando se trata de cosas reales como la guerra, ¿verdad?", agregó.Apenas tres meses después del caótico mandato de Trump en la Casa Blanca, el expresidente gozó de elogios bipartidistas en abril de 2017 cuando lanzó un bombardeo de misiles contra objetivos en Siria. La insistencia del expresidente en que no se involucraría en el país, donde la CIA lleva a cabo una guerra sucia encubierta desde hace más de una década, había suscitado preocupación por el abandono de un escenario crucial para que Estados Unidos proyecte su poder imperial.Pero la demostración de fuerza de Trump calmó a aquellos preocupados por la administración del imperio estadounidense por parte de Trump, lo que llevó al experto liberal Brian Williams a explayarse poéticamente sobre la "belleza" de las municiones estadounidenses. Figuras del poder de la política exterior estadounidense sugirieron que el tiempo se está acabando para que Estados Unidos asegure su lugar como hegemón mundial, y algunos sugieren que el país debe ir a la guerra con China en tan solo unos pocos años.La influyente Rand Corporation advirtió que el sangriento enfrentamiento debía producirse antes de 2025. Con Israel en apuros, el conflicto por poderes en Ucrania estancada y la desdolarización continuando a buen ritmo, tal vez algunos elementos de la clase dominante occidental están dispuestos a arriesgarse una vez más con Trump, abandonando por completo la pretensión de creer en cualquier orden basado en reglas y blandiendo el poder de Estados Unidos en su forma más cruda y descarada.

https://latamnews.lat/20240717/la-administracion-biden-investigaria-al-servicio-secreto-tras-atentado-contra-trump-1156197633.html

https://latamnews.lat/20240717/una-parte-de-europa-se-alinea-a-los-intereses-de-eeuu-en-detrimento-de-su-propia-soberania-1156201070.html

https://latamnews.lat/20240717/no-me-gustan-trump-revela-su-postura-sobre-las-sanciones-como-politica-de-eeuu-1156196343.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

John Miles

eeuu, donald trump, 💬 opinión y análisis