El Tribunal de la UE dictamina que la CE cometió infracciones durante la compra de vacunas

BRUSELAS (Sputnik) — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, llegó a la conclusión de que la Comisión Europea (CE) cometió...

La Comisión Europea, tras sellar contratos por 2.700 millones de euros, negó a los diputados del Parlamento Europeo el acceso pleno a los documentos relativos a las compras, constató la corte. Entre otras infracciones, señala la renuencia de la CE a presentar declaraciones sobre la falta del conflicto de intereses entre los funcionarios que se ocuparon directamente de sostener las negociaciones con las compañías farmacéuticas. El Tribunal calificó de insuficientes las aseveraciones de la CE de que tal información no se hizo de dominio público para "proteger los datos personales" de estos funcionarios. Varios diputados del Parlamento Europeo y personas privadas presentaron demandas contra la Comisión Europea. Durante la pandemia de coronavirus, la Unión Europea adquirió el grueso de las respectivas vacunas al consorcio estadounidense-alemán BioNtech-Pfizer. La Comisión Europea también firmó contratos de compra de vacunas con las compañías AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax y Valneva. Para estas adquisiciones se asignaron miles de millones de euros. Los precios concretos de las dosis no se hicieron de dominio público, bajo el pretexto del compromiso contractual de no divulgar los detalles. Diputados del Parlamento Europeo criticaron a la CE por la falta de transparencia en la adquisición de esos fármacos. Actualmente, el tribunal de primera instancia de la ciudad belga de Lieja está investigando probables infracciones cometidas por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante las adquisiciones de vacunas.

