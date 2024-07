https://latamnews.lat/20240717/china-expresa-su-disposicion-a-cooperar-con-hungria-para-resolver-el-conflicto-en-ucrania-1156200901.html

China expresa su disposición a cooperar con Hungría para resolver el conflicto en Ucrania

China expresa su disposición a cooperar con Hungría para resolver el conflicto en Ucrania

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — China está dispuesta a cooperar con Hungría para promover una solución política del conflicto ucraniano, declaró el ministro de Exteriores... 17.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-17T04:30+0000

2024-07-17T04:30+0000

2024-07-17T04:30+0000

internacional

hungría

china

ucrania

viktor orban

política

rusia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/04/0f/1138186727_0:1155:2048:2307_1920x0_80_0_0_39c91efdd0d46ba6b078cee94a28e73c.jpg

Szijjártó expuso al canciller chino su opinión sobre la situación actual, en particular, sobre la crisis ucraniana, así como los recientes esfuerzos de Hungría. El pasado 2 de julio, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, realizó una visita sorpresa a Kiev, donde se reunió con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski; el día 5 llegó a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin; el 8 de julio sostuvo un encuentro en Pekín con el mandatario chino, Xi Jinping, en lo que calificó de "misión de paz 3.0"; y el día 9 llegó a Washington, donde se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.A consecuencia de estos viajes, Orban, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea desde el 1 de julio, fue blanco de duros señalamientos de la élite política europea, que critica los esfuerzos de paz de Budapest por considerarlos en detrimento de Kiev. "Ahora estamos siendo objeto de ataques políticos muy duros por parte de aquellos políticos europeos que representan la posición en favor de la guerra", dijo Szijjártó en un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cooperación multilateral, presidido por su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.Estos ataques, insistió el jefe de la diplomacia húngara, inspiran aún más a Budapest a proseguir su misión de paz para resolver la crisis ucraniana.El canciller añadió que solo la paz que busca Hungría "puede volver a hacer grande a Europa"."Todo el mundo ya se ha dado cuenta de que este conflicto no tiene solución en el campo de batalla, esto se ha demostrado en los últimos dos años y medio. Si no está en el campo de batalla, hay que encontrarla en la mesa de negociaciones. Pero si no nos comunicamos, si organizamos actos en los que solo está presente una parte del conflicto, no llegaremos a una solución", señaló Szijjártó.

https://latamnews.lat/20240716/hungria-denuncia-duros-ataques-en-su-contra-por-parte-de-politicos-europeos-1156192106.html

hungría

china

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hungría, china, ucrania, viktor orban, política, rusia