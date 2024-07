Biden da positivo a COVID-19 y tiene síntomas leves

https://latamnews.lat/20240717/biden-da-positivo-a-covid-19-y-tiene-sintomas-leves-1156219083.html

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a una prueba de COVID-19, informó este 17 de julio la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca confirmó a través de la plataforma X que el mandatario norteamericano experimenta síntomas leves, aunque recalcó que el político de 81 años está vacunado y que cuenta con un refuerzo de la inmunización. La Casa Blanca también difundió una nota del médico de Biden, en la que se afirma que el mandatario se presentó esta tarde con síntomas de las vías respiratorias superiores, que incluyen rinorrea (goteo nasal), tos no productiva y malestar general.En un principio, añade la nota, el presidente se sintió bien para su primer evento del día pero, como no se sintió mejor, se le aplicaron pruebas y los resultados fueron positivos a COVID-19.El anuncio sobre la enfermedad de Joe Biden ocurre en momentos en que su estado de salud es tema de debate nacional tras el pobre desempeño que tuvo el mandatario en el debate presidencial contra Donald Trump el pasado 27 de junio, en el que el demócrata se mostró errático y confundido. Esto provocó que varios miembros de su partido crean que Biden no será capaz de un segundo periodo de gobierno. Este 17 de julio, el presidente Biden dijo al medio BET que la única situación que lo haría renunciar a la candidatura presidencial es si los médicos le detectaran "alguna condición médica".

