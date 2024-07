https://latamnews.lat/20240717/argumentos-de-rusia-sobre-el-desastre-del-mh17-no-fueron-tomados-en-cuenta-durante-la-investigacion-1156204709.html

Argumentos de Rusia sobre el desastre del MH17 no fueron tomados en cuenta durante la investigación

Argumentos de Rusia sobre el desastre del MH17 no fueron tomados en cuenta durante la investigación

Sputnik Mundo

Durante la investigación del desastre del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014 en el este de Ucrania no se tuvieron en cuenta los argumentos de la parte... 17.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-17T11:22+0000

2024-07-17T11:22+0000

2024-07-17T11:22+0000

internacional

📰 siniestro del boeing mh17

rusia

malaysia airlines

países bajos

ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/0b/12/1132593012_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1f533a3dbf8a2c22922ce85b7551b6d7.jpg

A su vez, la Embajada de Rusia en Países Bajos recordó que Moscú fue privada de la oportunidad de participar plenamente en las investigaciones iniciadas por la parte neerlandesa y "la colosal cantidad de datos" proporcionada por la parte rusa no fue tomada en cuenta. Al mismo tiempo, señaló, en la investigación participaron tantos países como Australia, Bélgica, Malasia, Países Bajos y Ucrania, que comparten la política antirrusa. "Los criterios fijados inicialmente por Países Bajos y sus aliados para las investigaciones mencionadas no cumplían ni siquiera con los requisitos mínimos en términos de objetividad", subrayó. En este contexto, la misión diplomática cuestionó la ausencia de preguntas para Ucrania, que "se negó a proporcionar datos de radar y grabaciones de conversaciones de los servicios de seguimiento de vuelos en tierra, no pudo explicar a donde desaparecieron los controladores aéreos ucranianos que trabajaban ese día". Y 10 años después de la tragedia, continuó, permanece no analizado adecuadamente el hecho de que Kiev no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de combate, donde estaban desplegados los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas ucranianas, incluidos los sistemas Buk, implicados en el accidente. Comentando la presunta implicación rusa en el caso, la Embajada reiteró que Rusia no estuvo involucrada en lo sucedido. El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la entonces región de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias. El proceso judicial sobre el siniestro del MH17, que provocó la muerte de 298 personas, comenzó en Países Bajos el 9 de marzo de 2020. Una investigación llevada a cabo por Rusia estableció, partiendo de los datos de radares, que el misil con el que fue derribado el vuelo MH17 pertenecía al Ejército ucraniano. El 17 de noviembre de 2022, el tribunal de La Haya declaró a dos ciudadanos rusos, Ígor Guirkin y Serguéi Dubinski, así como al ucraniano Leonid Járchenko, culpables del derribo del MH17 y al mismo tiempo absolvió al ruso Oleg Pulátov y rechazó la solicitud de la Fiscalía para ponerlo en prisión. Además, el órgano de justicia estimó en más de 16 millones de euros el importe total de las indemnizaciones para los familiares de las víctimas del siniestro del avión. Por su parte, la Fiscalía neerlandesa informó en febrero de 2023 que veía indicios de que el Gobierno ruso había aprobado el envío del sistema antiaéreo Buk —que alcanzó el vuelo MH17— a la República Popular de Donetsk, pero precisó que no hubo datos suficientes para iniciar nuevos juicios. El proceso llegó a la conclusión de que el avión fue derribado con un cohete lanzado de un sistema Buk desde la localidad de Pervomáiskoe, controlada por los milicianos. El Ministerio de Exteriores de Rusia, al comentar el dictamen del tribunal de Países Bajos, denunció que la investigación, cumpliendo un encargo político, se ha dedicado a ajustar las pruebas a una versión preseleccionada de la tragedia, sobre la culpabilidad de Rusia, y ha descuidado los hechos evidentes que la contradicen.

https://latamnews.lat/20230717/kiev-falsifica-los-hechos-para-ocultar-la-verdad-y-encubrir-sus-crimenes-en-el-caso-mh17-1141627099.html

países bajos

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 siniestro del boeing mh17, rusia, malaysia airlines, países bajos, ucrania