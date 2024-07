https://latamnews.lat/20240717/amlo-considera-que-bob-menendez-es-uno-de-los-principales-promotores-del-bloqueo-a-cuba-1156210229.html

AMLO considera que Bob Menendez es "uno de los principales promotores del bloqueo a Cuba"

AMLO considera que Bob Menendez es "uno de los principales promotores del bloqueo a Cuba"

Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el caso del senador demócrata Bob Menéndez, quien fue acusado por aceptar sobornos para... 17.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-17T20:15+0000

2024-07-17T20:15+0000

2024-07-17T20:15+0000

américa latina

política

bob menéndez

eeuu

andrés manuel lópez obrador

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/11/1156209360_0:86:3007:1777_1920x0_80_0_0_a4327277cad2fb17bd865662f033fbaf.jpg

"En el caso del conservadurismo, no todos, pero por lo general, se caracterizan por ser hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra; tiene doble discurso y doble moral siempre (...). La otra característica es que son muy corruptos y ahí se encuadra este hecho. Este senador [Menéndez], ha obtenido beneficios por mantener una política injusta que ha afectado a millones de cubanos, porque él es uno de los principales promotores del bloqueo a Cuba (...). Se ha enriquecido, pero ahora, se descubre que es deshonesto", destacó en conferencia de prensa.El mandatario mexicano agregó que los políticos como Menéndez también son autoritarios e imponen medidas coercitivas para atender problemáticas sociales, como el alto consumo de fentanilo en la nación norteamericana.Igualmente, López Obrador aseveró que los políticos de todo el mundo, incluyendo los estadounidenses, deben guiarse por los conceptos de no mentir, no robar y no traicionar. "A eso hay que sumarle el tener amor al pueblo. Si uno no es tan amoroso, por lo menos, debe aprender a respetar" a la gente, indicó.El 16 de julio de 2024, un jurado de EEUU declaró culpable de 16 cargos criminales al senador Bob Menéndez, quien fue señalado por aceptar dinero para beneficiar a los Gobiernos de Egipto y Catar, según la cadena de televisión CNN.Menéndez fue acusado de los cargos de soborno, fraude cibernético, obstrucción a la justicia y de actuar como agente extranjero. El senador demócrata se declaró inocente de los cargos en su contra.Según documentos judiciales, los fiscales sostienen que desde junio de 2022 y hasta 2023, Menéndez y su esposa Nadine Menendez, quien también es investigada por la justicia de EEUU, recibían dinero de sobornos y lo blanqueaban como "reembolsos por préstamos".Parte de las pesquisas contra el político demócrata son por usar este esquema de defraudación para interferir a conciencia en la investigación federal en su contra.

https://latamnews.lat/20240716/encuesta-el-45-de-los-votantes-en-eeuu-cree-que-estaria-mejor-economicamente-con-trump-1156194532.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, bob menéndez, eeuu, andrés manuel lópez obrador