"Zona de guerra": Durán, la peligrosa ciudad de Ecuador que será intervenida por el Gobierno

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió instalarse varios días en Durán, una ciudad vecina a Guayaquil que ya se encuentra entre las más violentas del... 16.07.2024

Con algo menos de 300.000 habitantes y distanciada de Guayaquil únicamente por el río Guayas, la ciudad de Durán es desde hace años uno de los epicentros de la violencia en Ecuador. La situación terminó de agravarse en 2023, cuando la tasa de 145 muertes violentas cada 100.000 habitantes la convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo.La intervención militar que el Gobierno ecuatoriano inició a comienzos de 2024 para desbaratar a las bandas criminales que operan en el país no logró revertir la situación en Durán, por lo que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció su decisión de instalarse en la localidad durante una semana para supervisar de primera mano una intervención de policías y militares."La próxima semana estaré casi toda la semana aquí en Durán luchando junto con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía. Y vamos a entrar con todo", dijo Noboa el 12 de julio, durante la inauguración de un centro de diálisis en esa localidad. En esa oportunidad, el mandatario también entregó 11.000 chalecos antibalas a efectivos de la Policía.¿Qué sucede en Durán?En diálogo con Sputnik, la especialista en Perfilación Criminal Ana Minga explicó que los problemas de violencia en Durán vienen desde hace unos veinte años, cuando la localidad comenzó a consolidarse como un "nicho" para las bandas criminales que operaban en Guayaquil.Minga caracterizó a Durán como una ciudad con una "población pobre, aislada y con poco acceso a la educación y otros servicios básicos", un contexto en el que proliferaron los grandes grupos criminales que también azotan a Guayaquil y fueron señalados por el Gobierno como "enemigos internos" a comienzos de 2024 como Los Choneros, Los Lobos, Los Águilas o Los Tiguerones, entre otros.El incremento de la violencia puede explicarse, indicó la especialista, por el hecho de que la represión al gran narcotráfico iniciada por el Gobierno de Noboa a comienzos del año llevó a muchas de las organizaciones criminales a "diversificar su trabajo", incrementando las extorsiones, los secuestros o el sicariato.Minga consideró que, si el régimen de "conflicto armado interno" decretado por Noboa no convirtió al país en una "zona de guerra", esto sí puede suceder ahora en Durán con el ingreso repentino de fuerzas del orden.Educación o intervención armadaPara Minga, la irrupción de las fuerzas del orden en la ciudad no es la mejor estrategia, aunque sí es la única que puede adoptarse en este momento y con algún tipo de efecto en el corto plazo.En ese sentido, enfatizó que "la mejor estrategia en América Latina y el mundo es la educación y la inserción en la sociedad y el mercado laboral", aunque admitió que es algo que "nunca se ha hecho" ni en las ciudades ni en las cárceles ecuatorianas y que solo encuentra resultados a mediano y largo plazo.En ese sentido, Minga desestimó las hipótesis de algunos sectores de la política ecuatoriana que afirman que se debería "administrar entre comillas al narcotráfico", no atacando directamente sus grandes circuitos a cambio de evitar el incremento de muertos. "Pero administrar el narcotráfico termina siendo entrar en la corrupción", opinó la experta.

