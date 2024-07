https://latamnews.lat/20240716/washington-y-sus-aliados-ejercen-un-egoismo-estrategico-desde-la-otan-para-sembrar-crisis-1156191954.html

Washington y sus aliados ejercen un "egoísmo estratégico" desde la OTAN para sembrar crisis

Washington y sus aliados ejercen un "egoísmo estratégico" desde la OTAN para sembrar crisis

Sputnik Mundo

Expertos chinos en geopolítica y relaciones internacionales dijeron al diario 'Global Times' que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) actúa... 16.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-16T21:50+0000

2024-07-16T21:50+0000

2024-07-16T21:50+0000

seguridad

china

eeuu

reino unido

otan

internacional

occidente

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/05/0d/1125414907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b704eddad82f8f3db1b7d31a5cdae690.jpg

George Robertson, exsecretario general de la OTAN y recién nombrado jefe de la revisión de defensa del Gobierno del Reino Unido, calificó a China, Rusia, Irán y Corea del Norte como supuestas amenazas del orden global occidental. Robertson dijo que "nos enfrentamos a un cuarteto mortal de naciones que cada vez trabajan más juntas", y que Londres y sus aliados de la OTAN tienen que "ser capaces de enfrentarse a ese cuarteto en particular". Sin embargo, el lenguaje utilizado por los líderes occidentales en contra de esas cuatro naciones solo refleja "la práctica habitual de egoísmo de la OTAN", ya que la Alianza atlántica siempre crea crisis y desastres como excusa para su propia supervivencia y fortaleza, mientras traslada los conflictos internos a los demás, indicaron expertos al medio asiático. Según Li Haidong, profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, la actitud de la OTAN no representa las posturas individuales de cada Estado miembro del bloque, sino la hegemonía que ejerce Washington al interior del grupo. El experto agrega que, dentro de la OTAN, los miembros conducen sus relaciones con China en función de sus intereses nacionales, sin seguir necesariamente la postura de Estados Unidos, ya que no están dispuestos a sacrificar sus principales intereses para satisfacer las exigencias del país norteamericano. Sin embargo, agrega el medio, las palabras de Robertson sobre China suponen un marcado cambio de tono respecto al enfoque del Gobierno británico anterior, que prefería describir a Pekín como un "desafío sistémico" más que como una amenaza.

https://latamnews.lat/20240712/china-llama-a-japon-a-no-actuar-como-la-vanguardia-de-la-otan-en-su-expansion-por-asia-pacifico-1156105367.html

china

eeuu

reino unido

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

seguridad, china, eeuu, reino unido, otan, occidente, política