https://latamnews.lat/20240716/la-candidatura-de-alberto-fujimori-desato-una-polarizacion-incipiente-en-peru-1156194886.html

La candidatura de Alberto Fujimori "desató una polarización incipiente" en Perú

La candidatura de Alberto Fujimori "desató una polarización incipiente" en Perú

Sputnik Mundo

El expresidente peruano Alberto Fujimori tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta y hasta ser electo en los comicios de 2026 si el escenario actual se... 16.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-16T23:55+0000

2024-07-16T23:55+0000

2024-07-16T23:55+0000

américa latina

perú

alberto fujimori

pedro castillo

fuerza popular

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

💬 opinión y análisis

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/10/1156194727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b0ab39879a2db554001ff02d839af0e.jpg

La confirmación de que el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) será candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026 parece haber adelantado la fiebre electoral en el país sudamericano, en el que los partidos políticos deben asegurar ya su inscripción para los comicios.Al tiempo que Fujimori ya adelantó que será candidato por Fuerza Popular, el partido fundado por su hija Keiko, se conoció que el también expresidente Pedro Castillo, destituido en 2022 y detenidos desde entonces por "rebelión", también buscará oficializar su candidatura a través de una nueva formación política denominada Todos con el Pueblo.En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Enzo Elguera explicó que una de las novedades de este ciclo electoral es una norma que obliga a los futuros candidatos en 2026 a estar inscriptos en sus partidos dos años antes de los comicios. "Eso es lo que hace que los fichajes en los partidos sean conocidos y públicos y evidentemente la inscripción de Fujimori no podía pasar desapercibida", consignó.Elguera consideró que la aparición de Fujimori como candidato desató una "polarización incipiente" que, "con el correr del tiempo, se va a ir acentuando" entre quienes están a favor del regreso del expresidente a la político y quienes están en contra y que todavía lo consideran un autócrata.Elguera, director de la consultora política Imasolu, señaló que mientras para la izquierda peruana puede ser una oportunidad para "repensar alianzas con mejores esfuerzos para concentrarse en uno o dos candidatos" para concentrar un voto "antisistema", el contexto puede ser más problemático para partidos de la centro derecha que queden demasiado atomizados en una oferta electoral que, según se prevé, puede llegar a incluir más de 40 partidos políticos.En ese sentido, consideró que "la izquierda suele representar mejor al antifujimorismo que algunos partidos de centro derecha o centro izquierda que en segundas vueltas se terminan aliando".El problema de esto es, adelantó Elguera, que la campaña termine centrándose en "refritos" de críticas y elogios a los gobiernos de Fujimori, sin que logren incluir novedades en la agenda pública.¿Fujimori puede llegar a ser presidente?Elguera reconoció que, si bien hay un adelantamiento del debate electoral, aun es difícil poder conjeturar qué candidatos llegarán mejor posicionados a las elecciones previstas para abril de 2026.De todos modos, el experto recordó una encuesta realizada por su consultora Imasolu a finales de febrero de 2024 —cuando todavía no se había confirmado una candidatura del expresidente— que colocaba a Alberto Fujimori como el candidato con mayor intención de voto, con un 12,5% de las preferencias.Por supuesto, advirtió que el expresidente debería superar posibles problemas de salud que, a sus 85 años, pudieran aparecerle durante la campaña, algo que seguramente intentará ser minimizado por sus asesores de campaña.Del otro lado, Elguera subrayó que "quien más novedad está causando" dentro del espectro del antifujimorismo es Antauro Humala, un exmilitar y político que, además de ser hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), lidera el partido ANTAURO (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros).La misma encuesta que colocaba a Fujimori como el de mayor intención de voto también puso a Humala en el segundo lugar, con un 5% de la intención de votos. De todas maneras, Elguera advirtió sobre los problemas que su candidatura ha encontrado ante la Junta Nacional de Elecciones de Perú por algunas declaraciones públicas de Humala interpretadas por otros dirigentes políticos como llamados a la "sedición".Elguera desestimó, por el momento, que la inscripción de Pedro Castillo como candidato tenga mayores objetivos que los de lograr un efecto "comunicacional", ya que su nuevo partido Todos por el Pueblo todavía no completó el proceso de inscripción. "Habría que ver si el partido logra inscribirse o el objetivo es jalar adeptos para participar en las campañas para gobiernos subnacionales", apuntó.

https://latamnews.lat/20240704/alberto-fujimori-vuelve-a-la-politica-peruana-se-consolida-el-nucleo-duro-del-fujimorismo-1155897544.html

https://latamnews.lat/20240509/tiktok-la-plataforma-donde-fujimori-quiere-reimpulsar-el-fujimorismo-entre-los-jovenes-1150328619.html

https://latamnews.lat/20240625/ia-y-autos-electricos-la-prometedora-agenda-de-la-presidenta-de-peru-en-china-1155708515.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, alberto fujimori, pedro castillo, fuerza popular, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, 💬 opinión y análisis, política