Gobierno colombiano suspende cese al fuego con guerrilla Estado Mayor Central

BOGOTÁ (Sputnik).- El Gobierno de Colombia anunció este 16 de julio de 2024 la suspensión del cese al fuego que mantenía con el Estado Mayor Central, una... 16.07.2024, Sputnik Mundo

Las excepciones de algunos frentes se aplicarán en departamentos como Antioquia (oeste), Bolívar (norte), Huila, Meta (centro), Norte de Santander (este) y Putumayo (sur). El jefe de la cartera de Defensa también dio a conocer una ofensiva militar contra las estructuras y bloques que no estarán dentro del cese al fuego. Previamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desplegó una política en el país denominada como "Paz total". El Gobierno de la nación sudamericana no solo busca negociar con los grupos armados, sino que también pretende involucrar en el diálogo a las comunidades. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están estancadas, al igual que con algunos grupos pequeños de disidencias. En otros casos, como en organizaciones como el Clan del Golfo y bandas criminales locales, las autoridades colombianas han explorado salidas de negociación, pero no hay avances claros hasta el momento.

