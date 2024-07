https://latamnews.lat/20240716/el-servicio-secreto-de-eeuu-bajo-la-lupa-tras-el-ataque-contra-trump-1156191591.html

El Servicio Secreto de EEUU, bajo la lupa tras el ataque contra Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos se enfrenta a un nuevo escrutinio tras el ataque contra Donald Trump, que volvió a poner a esa agencia federal de... 16.07.2024

Donald Trump sufrió una herida leve en la oreja derecha durante un atentado con arma de fuego, ocurrido el 13 de julio por la tarde en un mitin electoral en Butler, Pensilvania, dos días antes de la Convención Republicana que lo ratificó como candidato presidencial.Un asistente fue asesinado en medio de los disparos y dos personas más resultaron heridas de gravedad por el autor del ataque, que disparó desde el tejado de un edificio situado a una distancia de más de 100 metros, antes de ser abatido a tiros por agentes del Servicio Secreto.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) calificó el suceso como "un intento de asesinato" contra el expresidente Trump, quien, con todo, aseguró que el Servicio Secreto hizo un "trabajo fantástico" para protegerlo del tirador. Sin embargo, de acuerdo con The Hill, líderes políticos, legisladores y usuarios de redes sociales opinan lo contrario, pues no conciben cómo el atacante logró burlar la seguridad del evento. Por ejemplo, el representante demócrata por Arizona, Rubén Gallego, dijo que el incidente generó "preocupaciones graves" sobre las medidas de seguridad tomadas (o no tomadas) para proteger a Trump. Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento está a cargo del Servicio Secreto, calificó la seguridad del evento como un "fracaso", aunque le dijo a los periodistas que tiene "100% de seguridad" en la agencia y su liderazgo. "Esto será muy analizado y examinado", dijo a The Hill la fundadora de la organización sin fines de lucro de seguridad nacional Girl Security, Lauren Bean Buitta. Por su parte, el exagente del Servicio Secreto, Cheryl Tyler, le dijo al medio que es necesario "mucho trabajo" para prepararse para eventos que involucran a personas protegidas. Así, detalló, generalmente se reúne un equipo avanzado de agentes que fungen como enlace con las autoridades locales y buscan vulnerabilidades en el sitio para trazar planes de contingencia. En ese sentido, para Tyler, la pregunta es por qué el perímetro de seguridad no fue más allá. "No conozco esas respuestas; solo aquellos que hicieron el avance las conocen", comentó el experto. En tanto, otro exagente del Servicio Secreto, Jonathan Wackrow, señaló a The Hill que, pese a que los agentes actuaron correctamente, la seguridad, en general, fue un fracaso. "Es un fracaso en la ejecución del plan. Y creo que eso es lo que la investigación debe indagar: ¿dónde se produjo ese colapso? ¿Qué pasó que provocó que ocurriera este incidente catastrófico?", concluyó Wackrow.

