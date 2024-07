https://latamnews.lat/20240715/una-corte-de-pakistan-dictamina-el-arresto-del-ex-primer-ministro-imran-jan-1156160071.html

Una corte de Pakistán dictamina el arresto del ex primer ministro Imran Jan

Una corte de Pakistán dictamina el arresto del ex primer ministro Imran Jan

NUEVA DELI (Sputnik) — Un tribunal pakistaní ordenó el arresto del ex primer ministro y principal líder opositor Imran Jan y su esposa Bushra Bibi hasta el 22...

La oficina anticorrupción pakistaní presentó la nueva acusación después de que un tribunal de Islamabad anulara el 13 de julio un veredicto contra Imran Jan y su esposa por supuesto matrimonio ilegal. Era el último caso que mantenía al fundador del partido Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI) en la cárcel. El abogado del líder opositor ha declarado que la orden de arresto del ex primer ministro pakistaní y su esposa Bushra Bibi es ilegal y que el recurso para su liberación tras el pago de una fianza estaba siendo visto en el Tribunal Supremo. Jan fue destituido del cargo de primer ministro en abril de 2022 mediante una moción de censura. De acuerdo con un documento clasificado que publicó la revista digital estadounidense The Intercept en agosto de 2023, el Gobierno de EEUU había exigido a las autoridades de Pakistán la destitución de Jan debido a su posición neutral sobre el conflicto ucraniano. Más tarde, las autoridades pakistaníes acusaron al ex primer ministro de otros cargos, la mayoría de ellos fueron levantados tras las impugnaciones presentadas, pero el líder opositor seguía en prisión por el caso del matrimonio ilegal. Antes, un grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias exigió la inmediata liberación de Jan, asegurando que al menos dos procesos estuvieron motivados políticamente y su objetivo era impedir que participe en la vida política del país. El ministro de Justicia de este país asiático, Azam Nazir Tarar, sostuvo que los procesos contra el opositor eran un asunto interno de Pakistán.

