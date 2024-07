https://latamnews.lat/20240715/tras-el-atentado-contra-trump-biden-ya-no-puede-usar-la-retorica-de-amenaza-para-la-democracia-1156165501.html

Tras el atentado contra Trump, Biden ya no puede usar la retórica de "amenaza para la democracia"

Tras el atentado contra Trump, Biden ya no puede usar la retórica de "amenaza para la democracia"

Sputnik Mundo

Tras el atentado contra el expresidente y actual candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania, el presidente Joe... 15.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-15T21:38+0000

2024-07-15T21:38+0000

2024-07-15T21:38+0000

internacional

📰 atentado contra donald trump

donald trump

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

partido republicano (eeuu)

joe biden

financial times

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0f/1156166355_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37afcd4fdd82a61e82b8dbc46297a888.jpg

El sábado 13 de abril, el político republicano sufrió una herida leve en la oreja derecha durante un atentado con arma de fuego en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Esto, dos días antes de la convención republicana en la que Trump ya fue oficializado como candidato para contender en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.El autor del ataque, que habría disparado desde el tejado de un edificio situado a una distancia de más de cien metros, fue abatido por agentes del Servicio Secreto. En el evento, también falleció un asistente al mitin y dos personas más resultaron heridas.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) calificó el suceso como "un intento de asesinato" contra el expresidente Trump.Tras lo sucedido, según el Financial Times, los aliados de Trump están seguros de que el atractivo electoral del empresario se fortaleció gracias al tiroteo, "haciendo que la base republicana esté más decidida a votar por él y atrayendo la simpatía de los votantes independientes y los indecisos". Pero, además, el atentado trajo un nuevo obstáculo para Biden y los demócratas, que ahora podrían tener dificultades para atacar a Trump durante la campaña electoral, asegura el medio británico con base en declaraciones de fuentes cercanas al expresidente. "Un hilo conductor de la campaña de Joe Biden fue hablar de que Trump era una amenaza para la democracia", le dijo al Financial Times un exasesor del político republicano, Bryan Lanza. Incluso, el medio asegura que, pocas horas después del tiroteo, la campaña de Biden —quien ha estado luchando contra una rebelión de los demíócratas que exigen que se retire de la carrera presidencial a favor de un candidato más joven, tras su deficiente actuación en el debate del 27 de junio— había suspendido parte de su publicidad. Mientras que, al día siguiente del tiroteo, el demócrata de 81 años se dirigió a la nación desde la Oficina Oval en un mensaje transmitido en horario estelar, en un intento por proyectar liderazgo y unidad. "Es hora de calmarnos y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo", dijo Biden en su discurso.Sin embargo, el medio concluye asegurando que, en momentos en que la política del país norteamericano está tan tensa y la retórica tan agresiva, "no está claro cuánto tiempo puede durar una tregua tentativa entre la derecha y la izquierda".

https://latamnews.lat/20240715/intento-de-asesinato-contra-trump-congela-el-operativo-democrata-para-reemplazar-a-biden-1156149210.html

https://latamnews.lat/20240715/nada-que-signifique-violencia-se-puede-justificar-amlo-se-pronuncia-sobre-atentado-contra-trump-1156162426.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 atentado contra donald trump, donald trump, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), partido republicano (eeuu), joe biden, financial times