https://latamnews.lat/20240715/sociedad-violenta-y-dividida-el-atentado-contra-trump-ocurre-ante-una-aguda-polarizacion-en-eeuu-1156150699.html

Sociedad violenta y dividida: el atentado contra Trump ocurre ante una aguda polarización en EEUU

Sociedad violenta y dividida: el atentado contra Trump ocurre ante una aguda polarización en EEUU

Sputnik Mundo

El atentado en contra del expresidente Donald Trump ocurrió en medio de una creciente polarización de la sociedad estadounidense, alimentada por discursos cada... 15.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-15T04:16+0000

2024-07-15T04:16+0000

2024-07-15T04:16+0000

internacional

donald trump

joe biden

eeuu

pensilvania

política

partido demócrata (eeuu)

polarización

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0f/1156150510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab78b86e014c7393aeb1b486b9d3a33.jpg

Previo al atentado en contra de Trump, en el primer debate presidencial, tanto el aspirante republicando como el actual mandatario demócrata, Joe Biden, evitaron estrecharse la mano al comienzo del encuentro, un gesto menor que captó la atención mediática.La distancia entre las posturas políticas de los habitantes de EEUU ha incrementado en años recientes. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Vanderbilt, la unión en el país cerró el 2023 en 46,48 puntos en una escala de 100, tres puntos abajo con respecto a comienzos del año.El estudio elabora su ranking considerando factores como la aprobación del mandatario en turno o el porcentaje de personas que se asume como extremadamente liberales o conservadores.Violencia en EEUUEl maestro Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM y de la Universidad La Salle México, consideró en entrevista para Sputnik que un primer punto de partida para entender la división en EEUU es entender que su sociedad es inherentemente violenta.De acuerdo con información del portal Gun Violence Archive, en Estados Unidos se han registrado casi 300 tiroteos en lo que va del año, es decir, casi dos al día.El Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés) informó este 14 de julio los detalles sobre el autor del atentado en contra del expresidente Trump, quien fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de edad.Al rastrear el origen del arma que usó en el ataque, un rifle semiautomático tipo AR, se determinó que fue comprada por su padre. Las autoridades también señalaron que hasta el momento se desconoce el motivo del ataque."A pesar de que, por ejemplo, estamos hablando de un intento de magnicidio, no vamos a ver una restricción en el uso de armas, sino al contrario, esto no parece que sea un llamado a que se presione sobre el control de armas", dijo al respecto Juan Daniel Garay Saldaña, maestro en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con Sputnik.La radicalización en EEUUEn tiempos recientes, los ciudadanos estadounidenses han radicalizado sus posturas políticas. Por ejemplo, el estudio de la Universidad de Vanderbilt muestra que, al principio de 2023, 24% de las personas se consideraban "extremadamente liberales" o "extremadamente conservadores". Al cierre del mismo año, esta cifra se elevó a 28%.A decir del analista Martínez Serrano, esta polarización ha sido más notoria en los sectores ultraconservadores de EEUU. Por ejemplo, menciona el caso del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero del 2021, protagonizado por agrupaciones de la denominada alt-right del país.Sin embargo, el especialista Garay Saldaña sostuvo que dicha radicalización puede percibirse en ambos espectros políticos del país.Si bien, en el ala demócrata hubo una condena generalizada al atentado, el analista considera que discursos como los que afirman que el regreso de Trump significaría el fin de la democracia estadounidense no ayudan a disipar la división de la sociedad estadounidense.El pasado 28 de junio, el presidente Joe Biden, quien busca la reelección, calificó a Trump como "una amenaza genuina para nuestra nación".El (nada brillante) futuro de EEUUAmbos especialistas coinciden en que pasadas las elecciones, la polarización podría acrecentarse.Además, ambos expertos hicieron hincapié en que una victoria republicana obligaría al Partido Demócrata a una renovación de sus liderazgos, esto al señalar que no hay figuras capaces de conducir un proceso de reconciliación nacional en EEUU.Martínez Serrano considera que dichos liderazgos deben provenir de sectores más diversos de la sociedad y "ya no esperar a que un octogenario trate de salvar la cara del Partido Demócrata".

https://latamnews.lat/20240715/biden-insta-a-enfriar-la-retorica-politica-en-eeuu-tras-ataque-a-trump-1156149854.html

https://latamnews.lat/20240714/atentado-contra-trump-hoy-se-acaba-de-cristalizar-su-la-vuelta-a-la-presidencia-de-eeuu-1156134099.html

https://latamnews.lat/20240714/cambio-de-pagina-ataque-contra-trump-repite-el-caso-kennedy-mas-de-60-anos-despues-1156148035.html

https://latamnews.lat/20240714/que-se-sabe-de-thomas-matthew-crooks-el-joven-identificado-como-el-atacante-de-trump-1156147428.html

eeuu

pensilvania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Jarquín

José Jarquín

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Jarquín

donald trump, joe biden, eeuu, pensilvania, política, partido demócrata (eeuu), polarización, 💬 opinión y análisis