https://latamnews.lat/20240715/robert-f-kennedy-jr-habla-con-trump-sobre-unidad-nacional-pero-se-mantiene-en-carrera-presidencial-1156169883.html

Robert F. Kennedy Jr. habla con Trump sobre unidad nacional pero se mantiene en carrera presidencial

Robert F. Kennedy Jr. habla con Trump sobre unidad nacional pero se mantiene en carrera presidencial

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. se reunió con el republicano Donald Trump para discutir la unidad nacional, sin que... 15.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-15T21:17+0000

2024-07-15T21:17+0000

2024-07-15T21:17+0000

internacional

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

política

donald trump

joe biden

eeuu

partido demócrata (eeuu)

📰 atentado contra donald trump

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/04/14/1138402316_0:92:3008:1783_1920x0_80_0_0_103a0bb7eeb08349c10aa30347bd727b.jpg

Por su parte, el mismo candidato confirmó que su reunión con el aspirante republicano fue para hablar de la unidad nacional tras el atentado que sufrió el magnate el pasado 13 de julio y también negó que su cita con el expresidente Trump signifique que renuncie a la carrera presidencial. "Circulan muchos rumores sobre mi reunión de esta mañana con el presidente Trump. Nuestro tema principal fue la unidad nacional y espero reunirme con los líderes demócratas para tratar ese tema también. No, no voy a abandonar la carrera", escribió en su cuenta de X.En la misma plataforma, RFK Jr informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le otorgó protección del Servicio Secreto. Hijo del ex fiscal general y exsenador Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy (1961-1963), ambos asesinados, RFK Jr. se enfrentaría a Trump y al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, en las elecciones previstas para el 5 de noviembre de 2024.

https://latamnews.lat/20240509/kennedy-jr-reta-a-biden-y-trump-a-un-debate-les-ganaria-aun-comiendo-gusanos-cerebrales-1150334862.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones presidenciales de eeuu (2024), política, donald trump, joe biden, eeuu, partido demócrata (eeuu), 📰 atentado contra donald trump