https://latamnews.lat/20240715/por-que-el-centrismo-neoliberal-se-ha-convertido-en-veneno-electoral-en-eeuu-francia-y-canada-1156147049.html

¿Por qué el centrismo neoliberal se ha convertido en "veneno electoral" en EEUU, Francia y Canadá?

¿Por qué el centrismo neoliberal se ha convertido en "veneno electoral" en EEUU, Francia y Canadá?

Sputnik Mundo

Las recientes derrotas de Emmanuel Macron en Francia y Justin Trudeau en Canadá, sumado a la baja aprobación de Joe Biden en EEUU y sus deslucidos números en... 15.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-15T19:39+0000

2024-07-15T19:39+0000

2024-07-15T19:39+0000

internacional

joe biden

eeuu

emmanuel macron

justin trudeau

canadá

francia

💬 opinión y análisis

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/06/13/1140709020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9f89ccdd36ff7a91d4f2efbd8660b4d.jpg

En una nota publicada a finales de junio, a la manera de balance de la más reciente cumbre del G7 realizada en Italia, el popular diario canadiense The National Post publicó una columna titulada "No es solo Trudeau. Occidente está repleta de fracasos en la cima". En ella, el medio explicaba que no era solamente el primer ministro canadiense el que estaba sufriendo de raquíticos números de aprobación y unas cada vez menores chances de éxito electoral a futuro. Lo mismo, aludía The Post, estaba ocurriendo con los presidentes Joe Biden de EEUU y Emmanuel Macron de Francia, a los que calificaba de "líderes desacreditados" cuyos ciudadanos "no pueden esperar a deshacerse de ellos" ya que sus desempeños habían sido, juzgando por la opinión pública, "deprimentes".Unos días antes, el New York Times publicaba una evaluación similar. En el artículo "Los líderes mundiales impopulares: ¿por qué Biden no está solo en padecer de bajos números de aprobación?", el diario señalaba los casos de Macron y Trudeau, además del mandatario estadounidense, como jefes de Estado que estaban padeciendo un dramático revés de sus fortunas políticas.Por supuesto, estos ejemplos no fueron los primeros ni los únicos en notar que una camada de gobernantes que explotaron en el escenario político la pasada década, como es el caso de Macron y Trudeau, prometiendo una revolución modernizadora pero moderada en sus formas, u otros como Joe Biden, con décadas de trayectoria pero que se presentó en las últimas elecciones como la continuación más experimentada del "Obamismo" que rigió buena parte de la década de los 2010 en EEUU con su mensaje de cambio y empatía, han resultado no solo un fiasco en materia de resultados, sino que en la actualidad son considerados un lastre para sus partidos y ya se encuentran de salida, y no necesariamente por voluntad propia.Estos tres líderes, que en algún momento fueron presentados como la esperanza en la que descansaba el futuro de Occidente y ahora solo reciben el desprecio de los votantes y la prensa, tienen en común haber sufrido recientemente en las urnas fuertes derrotas o estar a punto de sufrirlas. En el caso de Macron, tras haber sido humillado en las elecciones para el parlamento europeó, llamó a comicios para renovar el Congreso con la intención, dijo, de "clarificar" el escenario. La jugada culminó con la pérdida de casi 100 bancadas para su partido, quedándose así su mayoría, y el ungimiento de una improvisada coalición de partidos de izquierda como la primera fuerza del país.Las cosas no han ido mejores para Trudeau. Luego de 9 años de gobierno, el primer ministro exhibe una cifra de desaprobación récord para un ministro en Canadá (76% según el ultimo sondo de Ipsos) y los dirigentes del Partido Liberal reclaman no solo que renuncie a su intento de reelegirse en las elecciones del año próximo, sino también que dé un paso al costado como líder del partido, luego de la humillante derrota parlamentaria el pasado mes de junio en el distrito de Toronto —región históricamente gobernada por los liberales— a manos del principal partido opositor, los conservadores.La situación es asombrosamente similar en el caso de Biden. Exhibiendo un bajísimo nivel de aprobación, y con un partido temeroso de una debacle asegurada si se mantiene como candidato, los legisladores demócratas, donantes y medios afines reclaman que Biden abandone sus ambiciones de reelegirse, escenario agravado por las notorias señales de declive mental que el mandatario viene exhibiendo desde hace meses, especialmente en su catastrófico debate con su adversario republicano Donald Trump.¿Pero cómo pudieron haber llegado estos tres presidentes, que hace no mucho tenían a la mayoría de los medios y la elite mundial a favor, a una situación tan ruinosa? Para Demián Bio, internacionalista egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se trata de un escenario en el que confluyen numerosos motivos —muchos de ellos locales— pero donde se aprecian varias coincidencias.De acuerdo a Bio, Biden, Trudeau y Macron ofrecían a los electores una mejora de los servicios públicos, además de un crecimiento de la economía y crear sociedades menos desiguales y con más oportunidades, pero esas promesas no se han cumplido."Parte del presunto atractivo de este centrismo neoliberal es que estás siendo gobernando por tecnócrata y una persona seria, que si bien puede no ser carismática, es trabajadora y sabe lo que hace, por lo cual a ti también te va a ir bien. Pero nada de eso ha sucedido. La inflación en todos esos países ha crecido, el gasto público en cuestiones sociales ha bajado, con todos esos líderes prefiriendo invertir dinero impulsando conflictos militares fuera de frontera y en bajar los impuestos a las personas más ricas", señala Bio.El especialista señala que Trudeau, al notar que no podría mejorar los datos económicos como había prometido, recurrió a vender como su gran logro una expansión de derechos sociales vinculados a políticas identitarias. Eso funcionó por un tiempo, afirma Bio, pero luego la gente en Canadá se preguntaba por qué además de tener un gabinete conformado por mujeres y personas indígenas, no podían también tener crecimiento económico o una inflación a la baja.En el caso de Macron, señala el experto, los ciudadanos franceses descubrieron rápidamente que su presunto centrismo era nada más que una estrategia electoral para apelar a la mayor cantidad de votantes, y terminó gobernando en beneficio de los más ricos, a los que les redujo los impuestos argumentando que así atraería al país más empresas y el desempleo bajaría, algo que no sucedió.En todos los casos, explica, estas modalidades de gobierno autoritarias y la falta de éxito para frenar el aumento del costo de vida y el crecimiento de la inflación, las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos de estos países según todas las encuestas, han sellado el futuro de estos mandatarios y también del centrismo neoliberal que venía a revolucionar la política en el siglo XXI, allanando el camino para el regreso de partidos y líderes más tradicionalmente de izquierda y derecha."Si hay una lección en esta experiencia fallida del centrismo neoliberal, es que si sus representantes impulsan las mismas políticas belicistas del pasado y favorecen solamente a los ricos, incluso si lo hacen bajo un disfraz más moderno y progresista, a la larga los ciudadanos, que lo que quieren principalmente es vivir dignamente y en paz, se dan cuenta que están siendo engañados por sus gobernantes. Y votan por la alternativa, cualquiera que esta sea", concluyó.

https://latamnews.lat/20240701/con-su-autoridad-por-los-suelos-la-posicion-de-macron-es-insostenible-1155845580.html

https://latamnews.lat/20240528/lleva-un-ano-a-la-cola-de-las-encuestas-que-se-vislumbra-para-el-futuro-politico-de-trudeau--1150787128.html

https://latamnews.lat/20240713/declive-de-biden-es-grave-pero-su-politica-exterior-belicista-e-hipocrita-es-lo-mas-preocupante-1156111579.html

https://latamnews.lat/20240712/intensa-sensacion-de-malestar-preocupaciones-por-el-estado-de-biden-empanan-la-cumbre-de-la-otan-1156105795.html

eeuu

canadá

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

joe biden, eeuu, emmanuel macron, justin trudeau, canadá, francia, 💬 opinión y análisis, política