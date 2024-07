https://latamnews.lat/20240715/no-es-un-capricho-vicepresidenta-ecuatoriana-senala-que-por-ley-debe-suplir-a-noboa-en-comicios-1156164211.html

"No es un capricho": vicepresidenta ecuatoriana señala que por ley debe suplir a Noboa en comicios

"No es un capricho": vicepresidenta ecuatoriana señala que por ley debe suplir a Noboa en comicios

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, señaló que "no es un capricho" que ella asuma la Presidencia de forma temporal mientras el... 15.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-15T17:42+0000

2024-07-15T17:42+0000

2024-07-15T17:49+0000

américa latina

ecuador

daniel noboa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0f/1156164053_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_9a9a4a60737a4b9a7bc99d2057d53e2b.jpg

Según lo establece el texto constitucional ecuatoriano, vigente desde 2008, en caso de que el presidente en funciones haya decidido lanzarse a la reelección, Abad tendrá que asumir la Presidencia durante el período de la campaña electoral.En este caso, Noboa ha hecho público su interés en postularse para el período de mandato de 2025 a 2029 con su movimiento político ADN, inscrito recientemente ante el Consejo Nacional Electoral. Abad comunicó también que no estaba preparada para asumir la misión asignada como embajadora en Israel y afirmó que aceptó el encargo para preservar el orden constitucional. "Salí de Ecuador diciéndoles a los ecuatorianos que yo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo de enviarme a Israel porque no me he preparado para ser una diplomática (…), sin embargo, acepté por guardar el equilibrio constitucional", expuso. Enfatizó que la disposición presidencial de enviarla a otro país representó un avasallamiento del derecho que la Constitución confiere a un servidor público. La vicemandataria negó la versión oficialista de que en caso de asumir temporalmente la Presidencia, ella otorgaría el beneficio de regresar al país al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y aseveró que con ello se busca justificar el abuso de poder por parte de la Administración Noboa. "El abuso de la estructura pública, de querer destruir las instituciones públicas para poder adecuar a sus intereses, intereses personales e intereses de su círculo cercano", enfatizó. Las elecciones presidenciales en Ecuador serán el 9 de febrero de 2025, y de haber una segunda vuelta, esta sería el 13 de abril.

https://latamnews.lat/20240712/noboa-colocaria-a-mexico-como-el-enemigo-externo-para-generar-distraccion-en-un-convulso-ecuador-1156050752.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, daniel noboa