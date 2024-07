"Nada que signifique violencia se puede justificar": AMLO se pronuncia sobre atentado contra Trump

"Desde luego que es algo reprobable. Nada que signifique violencia se puede justificar; es irracional y no ayuda, resuelve o beneficia. Al contrario: [los actos violentos] enrarecen el ambiente político y producen miedo, desconfianza. Además, es muy inhumano porque, en política, podemos ser adversarios, pero no enemigos. En las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Condenamos este hecho", refirió en conferencia de prensa.