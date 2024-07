"Debería estar muerto": Donald Trump tildó de "fantástico" el trabajo del Servicio Secreto

https://latamnews.lat/20240715/deberia-estar-muerto-donald-trump-tildo-de-fantastico-el-trabajo-del-servicio-secreto-1156156753.html

Según Trump, esto habría ocurrido si no hubiera girado la cabeza hacia la derecha para leer un documento.El expresidente comparó a los agentes del Servicio Secreto con los defensas del fútbol americano, destacando su fortaleza y su rapidez de reacción una vez iniciado el tiroteo. Relató que aquellos emplearon fuerza física contra él durante el ataque y como prueba mostró un gran hematoma en su antebrazo derecho."Los agentes me golpearon tan fuerte que se me cayeron los zapatos, y mis zapatos son apretados", dijo con una sonrisa en la cara.Asimismo, elogió a los guardias por su "fantástica" actuación a la hora de eliminar al atacante a larga distancia: el tirador estaba encaramado a un tejado a unos 130 metros del escenario donde hablaba Trump."Le abatieron de un disparo justo entre los ojos (...) Hicieron un trabajo fantástico. Es surrealista para todos nosotros", manifestó.A continuación, narró una conversación con un médico poco después del intento de asesinato. En sus palabras, el especialista reconoció que nunca había visto a un superviviente del impacto de un rifle AR-15.Donald Trump sufrió una herida leve en la oreja derecha durante un atentado dos días antes de la Convención Republicana que le nominará como candidato oficial para las presidenciales de noviembre próximo. Los disparos acabaron también con la vida de un asistente del mitin y dejaron gravemente heridos a otros dosEl atacante, cuyos motivos se desconocen aún, fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, Pensilvania y, según los registros, votante republicano.El ataque contra Donald Trump suscitó el repudio unánime de la comunidad internacional, cuyos líderes se volcaron en las redes sociales para condenar el atentado y desear una pronta recuperación al expresidente.

