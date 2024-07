https://latamnews.lat/20240715/aunque-hamas-aspira-a-negociar-un-alto-al-fuego-total-netanyahu-lo-sabotea-en-beneficio-propio-1156162605.html

Aunque Hamás aspira a negociar un alto al fuego total, Netanyahu "lo sabotea en beneficio propio"

Aunque Hamás aspira a negociar un alto al fuego total, Netanyahu "lo sabotea en beneficio propio"

El movimiento Hamás tiene intención de continuar las negociaciones para lograr un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza, pero los dirigentes israelíes...

En palabras de Shanaa, el movimiento pretende seguir negociando para lograr una tregua en Gaza, la retirada de las tropas israelíes de la misma y el comienzo de la asistencia a su pueblo. Así, Hamás mostró "una gran flexibilidad" a la hora de considerar los documentos que se presentaron a los dirigentes del grupo a través de mediadores egipcios y cataríes, detalló.Con respecto a los requisitos, el movimiento palestino no acepta "ni la presencia de fuerzas de ocupación en Gaza ni el establecimiento de una zona de amortiguación" dentro del enclave, subrayó Shanaa.Mientras tanto, la suspensión del proceso de negociación "solo beneficia a [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu, y a los ministros radicales de su Gobierno", opinó."Todo el mundo sabe que Netanyahu lo está saboteando en beneficio propio para preservar su existencia política y evitar ser juzgado y encarcelado", concluyó.El movimiento Hamás tomó el control de Gaza de manos del partido Fatah en 2007, y los dos grupos palestinos han permanecido en desacuerdo desde entonces, con Hamás siendo el gobernante de facto en la Franja de Gaza.Hubo varios intentos de acuerdo entre las partes del conflicto palestino-israelí, pero Israel se niega a retirar a sus tropas de la Franja de Gaza, un requisito que Hamás ha señalado como indispensable para lograr una tregua.El 2 de julio, el diario estadounidense The New York Times reveló que altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desean una tregua con Hamás para tomar un respiro, recobrar fuerzas, reequiparse y, con ello, prepararse para una guerra más amplia en Oriente Medio contra el movimiento libanés Hizbulá.

