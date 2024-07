https://latamnews.lat/20240715/atentado-contra-trump-refleja-que-violencia-en-la-politica-de-eeuu-paso-de-la-retorica-a-la-accion-1156166063.html

Atentado contra Trump refleja que violencia en la política de EEUU pasó de la retórica a la acción

Atentado contra Trump refleja que violencia en la política de EEUU pasó de la retórica a la acción

Es la conclusión de los analistas consultados por el diario 'Global Times', quienes dijeron además que el intento de magnicidio contra el expresidente y... 15.07.2024, Sputnik Mundo

Según los expertos, si bien tanto Joe Biden como Donald Trump llamaron a la "unidad" ciudadana después del ataque ocurrido el sábado 13 de julio en un mitin del candidato republicano, el incidente confirmó que la retórica tóxica que desde hace tiempo exhibe la política de EEUU ha pasado a la violencia física.Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo al Global Times que este nivel de violencia hacia los políticos solo aumentará a medida que crece la polarización entre demócratas y republicanos."Aunque este [ataque] fue a nivel de los candidatos presidenciales, el riesgo será mayor entre quienes participen en la política estadounidense, ya que la seguridad de los dirigentes en ese país es muy débil hasta que son nominados oficialmente", explicó Lü Xiang.En tanto, Li Haidong, profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China observó que el intento de magnicidio contra Trump envía nuevamente un mensaje claro a los aliados de Estados Unidos de que la política interna del país es altamente impredecible.En el discurso realizado el 14 de julio por la noche, el presidente Biden admitió que la retórica política en EEUU se había vuelto "muy acalorada" y que era "hora de enfriarla", ya que, añadió, "no podemos permitir que esta violencia se normalice".Sin embargo, señalaron los expertos, la realidad es que EEUU no es solamente el país con mayor tiroteos y muertos civiles por incidentes con armas en el mundo, sino que su historial político, desde la Guerra Civil, pasando por los magnicidios de alto perfil en los 60 (el presidente John F. Kennedy, el dirigente por los derechos civiles Martin Luther King, etc) hasta la polarización extrema que vive la sociedad en la actualidad, indica que la violencia es un elemento intrínseco de la vida social y política del país.En ese sentido, la nota señala que tras el fallido intento de asesinato a Trump, numerosos dirigentes republicanos de alto perfil recordaron las declaraciones de legisladores y figuras del Partido Demócrata en relación a Trump, en la que lo tildaban de "dictador" y hasta de "fascista".Esta retórica incendiaria, argumentaron, ha contribuido a la escalada de violencia en el discurso público del país, lo que pudo haber llevado al presunto atacante a querer atentar contra la vida del ex presidente y candidato, dijeron los representantes republicanos.

