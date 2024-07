https://latamnews.lat/20240714/no-podemos-permitir-que-ocurra-algo-asi-biden-pide-unidad-en-eeuu-tras-atentado-contra-trump-1156146617.html

"No podemos permitir que ocurra algo así": Biden pide unidad en EEUU tras atentado contra Trump

"No podemos permitir que ocurra algo así": Biden pide unidad en EEUU tras atentado contra Trump

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamamiento a la unidad de los estadounidenses tras el atentado contra su... 14.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-14T19:43+0000

2024-07-14T19:43+0000

2024-07-14T19:43+0000

internacional

donald trump

política

joe biden

eeuu

pensilvania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0b/11/1145800015_0:9:2884:1631_1920x0_80_0_0_7b48234ad9d5638586bdf8f360fedd23.jpg

El mandatario prometió que la investigación sobre el atentado sería rápida y exhaustiva. "Estoy realmente agradecido de que él (Trump) se esté recuperando y restableciendo. Tuvimos una breve pero buena conversación", añadió Biden. También subrayó que aún no se han establecido los motivos del hombre que disparó a Trump. "Todavía no tenemos información sobre los motivos del tirador. Sí sabemos quién es. Insto a todos, por favor, a no hacer inferencias sobre sus motivos o conexiones. Dejemos que el FBI haga su trabajo", instó Biden. El jefe de Estado aseguró que el Servicio Secreto estadounidense ha recibido instrucciones para volver a comprobar las medidas de seguridad en la próxima convención republicana. El presidente agregó que también ordenó una revisión exhaustiva e independiente de las medidas de seguridad en el mitin durante el que Trump fue atacado. "Estableceremos específicamente qué ocurrió y presentaremos esos datos al público estadounidense", enfatizó Biden. La convención republicana, en la que el partido designará a Trump como candidato presidencial, se celebrará del 15 al 18 de julio en Wisconsin. El 45 presidente de EEUU, Donald Trump, sufrió una herida leve en la oreja derecha durante un atentado con arma de fuego que se produjo el sábado por la tarde en un mitin electoral en Butler, en el estado de Pensilvania, dos días antes de la Convención Republicana que le nominará como candidato oficial para las presidenciales de noviembre próximo. El autor del ataque, que habría disparado desde el tejado de un edificio situado a una distancia de más de cien metros, según algunos medios, fue abatido por agentes del Servicio Secreto. Los disparos mataron también a un asistente al mitin y dejaron gravemente heridos a otros dos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) calificó el suceso como "un intento de asesinato" contra el expresidente Trump. El atacante, cuyos motivos se desconocen aún, fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, Pensilvania y, según los registros, votante republicano. Un agente especial del FBI dijo que no hay información alguna sobre otras amenazas en relación con el incidente. El ataque contra Donald Trump suscitó el repudio unánime de la comunidad internacional cuyos líderes se volcaron en las redes sociales para condenar el atentado y desear una pronta recuperación al expresidente.

https://latamnews.lat/20240714/presion-democrata-para-que-renuncie-solo-endurece-conviccion-de-biden-de-no-abandonar-candidatura-1156129959.html

https://latamnews.lat/20240714/intento-de-asesinato-de-trump-pudo-estar-incentivado-por-el-lenguaje-histerico-de-los-democratas-1156133731.html

eeuu

pensilvania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, política, joe biden, eeuu, pensilvania