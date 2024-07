https://latamnews.lat/20240714/lideres-mundiales-condenan-el-atentando-contra-trump-durante-evento-en-pensilvania-1156131015.html

Líderes mundiales condenan el atentado contra Trump

Líderes mundiales condenan el atentado contra Trump

Numerosos líderes internacionales, políticos y empresarios condenaron el atentado contra el expresidente de EEUU y actual candidato republicano para las... 14.07.2024

El expresidente Barack Obama expresó a través de las redes sociales que no había "absolutamente ningún lugar para la violencia política en la democracia de EEUU"."Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política", añadió en su mensaje, afirmando que tanto él como su esposa Michelle Obama le deseaban una pronta recuperación.En tanto, otras de las figuras más importantes de la política de EEUU, la legisladora demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes entre 2019 y 2023, también envió un mensaje condenando al ataque."Como alguien cuya familia ha sido víctima de violencia política, sé de primera mano que la violencia política de cualquier tipo no tiene lugar en nuestra sociedad. Doy gracias a Dios que el expresidente Trump está a salvo. A medida que conocemos más detalles sobre este horrible incidente, recemos para que todos los que asistieron hoy a la manifestación del expresidente salgan ilesos", sentenció.En tanto, varios mandatarios internacionales se sumaron a la condena de lo ocurrido. "Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana", escribió en su cuenta en la red social de X el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, uno de los primeros mandatarios en repudiar el episodio.El Gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, emitió un comunicado tras los hechos. "Nuestras oraciones y esperanzas de armonía y paz para el pueblo y las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica", concluye.Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo estar "impactado" por el ataque y deseó una pronta recuperación, añadiendo que oraría por el expresidente. De la misma forma, el presidente venezolano Nicolás Maduro condenó el atentado.En tanto, el flamante primer ministro británico, Keir Starmer, utilizó la red social X para sumarse a la condena. "Estoy consternado por las impactantes escenas del mitin del presidente Trump y le enviamos a él y a su familia nuestros mejores deseos. La violencia política bajo cualquier forma no tiene cabida en nuestras sociedades y mis pensamientos están con todas las víctimas de este ataque", expresó Starmer."El ataque contra el expresidente Donald Trump debe ser repudiado con vehemencia por todos los defensores de la democracia y el diálogo político. Lo que hemos visto hoy es inaceptable", escribó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.Su antecesor, Jair Bolsonaro, un conocido admirador de Trump y quien sufrió un intento de magnicidio en el año 2018, en plena campaña electoral, al ser atacado con un cuchillo, dijo que le enviaba su solidaridad al "mejor líder mundial del momento""Esperamos su pronta recuperación. Nos vemos en la inauguración", añadió el exmandatario brasileño, haciendo un guiño al presunto triunfo electoral de Trump en las elecciones de noviembre.

