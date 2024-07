https://latamnews.lat/20240714/igual-que-con-john-f-kennedy-el-servicio-secreto-de-eeuu-fue-lento-en-la-proteccion-de-trump--1156139778.html

¿Igual que con John F. Kennedy? El Servicio Secreto de EEUU "fue lento" en la protección de Trump

El Servicio Secreto de EEUU tardó en proteger al exmandatario del país y candidato puntero en las presidenciales, Donald Trump, de una bala, señala a Sputnik... 14.07.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, lo más sospechoso fue que el Servicio Secreto no respondió a los informes sobre un tirador armado visto por testigos presenciales en un tejado cercano."En el transcurso de este intento de asesinato, el tirador ha unificado, inspirado y envalentonado a los republicanos conservadores y al bloque moderado (patriótico) de votantes en Estados Unidos para apoyar a Trump", subraya.Bennett enfatiza que el atacante también "ha vilipendiado y demonizado a todos aquellos políticos, medios de comunicación y otros grupos a los que no les gusta [Trump] o lo desprecian".A medida que Trump se convierte en un "superhéroe" a los ojos de sus partidarios, cabe esperar la victoria del republicano en las presidenciales de noviembre, pronostica Bennett. Al mismo tiempo, el exoficial no descarta enfrentamientos políticos similares a una guerra civil entre demócratas y republicanos en vísperas de los comicios.El 13 de julio, Donald Trump sufrió un atentado en su contra durante un evento que encabezó en Pensilvania. Tras lo sucedido, el exmandatario informó que había recibido un disparo en la oreja y que había perdido mucha sangre. El autor del ataque, que habría disparado desde el tejado de un edificio situado a una distancia de más de cien metros, según algunos medios, fue abatido por agentes del Servicio Secreto. Los disparos mataron también a un asistente al mitin y dejaron gravemente heridas a otras dos personas.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) calificó el suceso como "un intento de asesinato" contra el expresidente.El atacante, cuyos motivos se desconocen aún, fue identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, Pensilvania y, según los registros, votante republicano.

