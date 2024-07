https://latamnews.lat/20240714/cambio-de-pagina-ataque-contra-trump-repite-el-caso-kennedy-mas-de-60-anos-despues-1156148035.html

¿Cambio de página? Ataque contra Trump repite el "caso Kennedy" más de 60 años después

A poco más de cuatro meses de la probable reedición de la disputa entre Joe Biden y Donald Trump por la Casa Blanca, Estados Unidos se vio sacudido por un... 14.07.2024, Sputnik Mundo

Un mitin electoral celebrado por el expresidente Donald Trump en Pensilvania atrajo la atención mundial después de que el republicano fuera atacado por un hombre armado de 20 años. Entre la poca información difundida sobre el caso, autoridades estadounidenses informaron que el joven se encontraba ubicado aproximadamente a 135 metros del lugar cuando realizó los disparos y fue abatido segundos después.El incidente ya ha abierto una crisis en el país, y el FBI incluso ha calificado de "sorprendente" el hecho de que el Servicio Secreto de Estados Unidos no haya actuado antes del tiroteo.Pero episodios como este no son raros en territorio norteamericano, al contrario, e intensifican aún más los temores en el país sobre el aumento de la violencia política, profundamente arraigada en la sociedad. En la historia de Estados Unidos, cuatro presidentes murieron en atentados, siendo el caso más emblemático el de 1963, cuando John F. Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald, quien fue brutalmente abatido después.El profesor de historia e investigador del Centro de las Américas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), João Cláudio Pitillo, dijo a Sputnik Brasil que el caso hasta el día de hoy "es una página que aún no se ha girado" en Estados Unidos y parece estar repitiéndose.Para el experto, se trata de otro episodio de un "lobo solitario atacando a un expresidente" del país. "Esto se ha convertido en una constante y hay que investigar si es parte de una conspiración mayor o algo interno y más pequeño. Hay muchas dudas", añade.¿Intentaron matar a Trump?Horas después del atentado en Pensilvania, el presidente Joe Biden, quien intenta mantener su campaña de reelección incluso después de los constantes episodios que ponen en duda su salud mental, repudió la violencia registrada durante el mitin de su rival, pero evitó hablar de un "intento de homicidio" antes de tener todos los hechos sobre la mesa.Este 14 de julio, el demócrata se reunió con el Servicio Secreto norteamericano y en otro breve discurso pidió unidad a la población del país. El investigador de la UERJ cree que el impacto será enorme en las elecciones estadounidenses "por varias razones".Elecciones presidenciales en Estados UnidosEl ataque contra el expresidente también se produjo a menos de dos días de las convenciones republicanas, en las que se prevé que el nombre de Trump quede sellado en la carrera electoral. La plataforma Polymarket, que permite apostar en eventos mundiales, indicó que la probabilidad de que el político gane la disputa alcanza el 70%. Antes del ataque, la tasa rondaba el 60%.Pese a ello, el experto recuerda que las elecciones no están tan reñidas y existe la posibilidad de que se atenúen los efectos del caso."Esto podría influir mucho, o no, en las encuestas y los demócratas ya están enfrentando problemas con el nombre de Biden, que tendrá un desafío mayor para neutralizar el impacto electoral [...] Ahora, repito, es importante que las investigaciones avancen. Es lamentable que el tirador haya sido asesinado, porque podría haber aportado mucha información sobre el motivo de este acto bárbaro si estuviera vivo", destaca.¿El atentado generará temor por la violencia en las calles?La profesora del programa militar de la Universidad de Abu Dabi, Isabela Gama, añadió a Sputnik Brasil que el ataque contra Trump podría polarizar aún más al país ya dividido e incluso provocar olas de violencia."Creo que puede tener un impacto muy negativo, incluida la violencia física. Creo que especialmente durante las elecciones existe la posibilidad de enfrentamientos entre republicanos y demócratas en las calles", afirma.Además, la experta destaca que la figura de Trump siempre está rodeada de "teorías conspirativas", que probablemente crecerán aún más en los próximos meses. "Trump utilizará mucho de esto, más aún frente a Biden, criticado no sólo por los medios norteamericanos, sino internacionales, además de centrarse en situaciones en las que el demócrata parece debilitado para ser presidente una vez más".Otra situación que llama la atención es la reacción de Trump inmediatamente después de ser alcanzado por la metralla, que le provocó una hemorragia en el oído y que, según Gama, generará reacciones.

