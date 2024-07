https://latamnews.lat/20240714/biden-tras-tiroteo-en-mitin-de-trump-no-hay-lugar-para-este-tipo-de-violencia-en-estados-unidos-1156132146.html

Biden tras tiroteo en mitin de Trump: "No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos"

Biden tras tiroteo en mitin de Trump: "No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos"

El presidente de EEUU, Joe Biden, dio una breve conferencia de prensa este 13 de julio, esto luego del tiroteo registrado durante un mitin de Donald Trump en... 14.07.2024, Sputnik Mundo

Al igual que en el comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca, el mandatario estadounidense sentenció que "no hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Es enfermo. No podemos ser así, no podemos tolerar esto".Asimismo, Biden agradeció al Servicio Secreto de EEUU el trabajo hecho para poner a salvo a Trump, quien aseguró se encuentra en buen estado de salud.La tarde de este 13 de julio se registró un tiroteo durante un mitin de Trump en Pensilvania. De acuerdo con reportes, en el lugar fallecieron dos personas, una de ellas el supuesto atacante. Los hechos quedaron grabados gracias a la transmisión en vivo del evento, en la cual se observa el momento en el que el exmandatario de EEUU busca cubrirse de las balas, mientras que es auxiliado por elementos de seguridad. Aunque se ve cómo Trump sangra de una oreja, aún no se tienen certezas de cómo fue que se lesionó.

