Atentado contra Trump: "Hoy se acaba de cristalizar su vuelta a la Presidencia de EEUU"

Atentado contra Trump: "Hoy se acaba de cristalizar su vuelta a la Presidencia de EEUU"

El atentado del que fue víctima el expresidente Donald Trump impactará de forma considerable el futuro político del país, esto a poco más de cuatro meses de... 14.07.2024

La tarde de este 13 de julio, el expresidente Trump fue herido en la oreja por un proyectil luego de que se reportaron disparos durante un mitin que encabezó en Pensilvania.De acuerdo con el Servicio Secreto de EEUU, el agresor fue abatido. Un espectador del evento falleció y dos más resultaron heridos de gravedad. De momento se desconoce cuál fue el motivo del atentado.Estos hechos ocurren previo a que el Partido Republicano nombre de manera oficial a Trump como su candidato presidencial para disputarle al actual mandatario, Joe Biden, la Casa Blanca.Ante este escenario, ¿cómo repercutirá el atentado en la vida política de EEUU de cara a las elecciones presidenciales?"Una sociedad decadente"Carlos Manuel López Alvarado, internacionalista de la UNAM, consideró en entrevista con Sputnik que los hechos ocurridos este 13 de julio en Pensilvania acontecen en medio de una profunda polarización de la vida política estadounidense.El especialista ahondó que para entender este fenómeno en el país norteamericano es necesario comprender "la sociedad estadounidense, la cultura estadounidense está en decadencia".Esto, señala, como resultado de la falta de interiorización de la política entre la sociedad estadounidense, consecuencia de incentivar la idea del individuo por sobre la del bienestar social.En este sentido, destaca que el Partido Demócrata se ha dedicado a congregar ciertos grupos sociales y beneficiar a algunas mayorías o minorías sin que de fondo exista la intención de inculcar la noción de un bien social.Así, considera que desde el lado demócrata se fomenta un "falso progresismo" que continúa fomentando la importancia del sujeto individual.Se deben esclarecer las motivacionesHasta el momento, las autoridades no han informado sobre la naturaleza del ataque. Se desconocen los antecedentes del agresor abatido, así como sus afiliaciones políticas. De acuerdo con información provista por la cadena CNN, el FBI ya identificó al autor del tiroteo, de quien se informó que es un hombre de 20 años de edad oriundo de Pensilvania.Luego del atentado en contra de Trump, el presidente Joe Biden condenó los hechos en una breve conferencia de prensa y aseguró que "no hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Es enfermo. No podemos ser así, no podemos tolerar esto".Al final de la conferencia, un reportero lo cuestionó sobre si pensaba que se trató de un atentado en contra de su rival: "Tengo una opinión, pero no tengo todos los hechos, así que quiero asegurarme de tener toda la información antes de hacer más comentarios".El analista López Alvarado señaló que la administración que encabeza Biden tiene el deber de esclarecer los hechos."La realidad es que lo que tendrían que hacer, o lo que más bien cualquier gobierno con un amplio sentido de responsabilidad ética, ciudadana, incluso hasta social, es esclarecer las motivaciones y la afiliación del tirador", comentó.Reelección de Biden peligraAnte este escenario, el analista señala que lo acontecido mina la posibilidad de que el actual presidente Joe Biden sea reelecto para el cargo.De acuerdo con diversos sondeos realizados en EEUU previos al atentado, Biden y Trump se mantenían en tendencias similares de intención de voto.Ante este escenario, el analista López Alvarado señaló que la única forma en la que se evitaría el regreso de Trump a la Casa Blanca sería si alguno de los casos judiciales en su contra avanza.En meses recientes, diversos cuestionamientos han surgido en torno a la idoneidad de Biden para buscar su permanencia en la Casa Blanca, esto principalmente por el deterioro que ha manifestado de su lucidez. El mandatario, de 81 años, es el más longevo en ocupar la presidencia de EEUU.Estos cuestionamientos se ahondaron después del desastroso papel que tuvo el presidente Biden durante el primer debate con Trump. Luego del encuentro, varios miembros y legisladores del Partido Demócrata le han hecho un llamado a que no acepte la nominación presidencial.Los reportes de la prensa estadounidense también indican que hay incertidumbre y malestar al interior del partido por las dudas que genera Biden sobre su candidatura.Sin embargo, de acuerdo con el especialista López Alvarado, después del atentado poca mella podría ocasionar en el electorado un cambio de candidatura: "Esta situación del tirador de Pensilvania tendría que hacer que Joe Biden ya considerara realmente retirarse, pero vamos a ser francos, no hay nadie a estas alturas del año que pueda competir contra Donald Trump y con todo su aparato de marketing político".

