https://latamnews.lat/20240714/alcaraz-gana-por-segundo-ano-consecutivo-a-djokovic-en-la-final-de-wimbledon-1156145549.html

Alcaraz gana por segundo año consecutivo a Djokovic en la final de Wimbledon

Alcaraz gana por segundo año consecutivo a Djokovic en la final de Wimbledon

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El español Carlos Alcaraz venció en tres sets al serbio Novak Djokovic en la segunda final consecutiva entre ambos en el Abierto de Tenis de... 14.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-14T16:41+0000

2024-07-14T16:41+0000

2024-07-14T16:41+0000

internacional

⚽ deportes

novak djokovic

carlos alcaraz

españa

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0e/1156145387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11985c82a727cc5b5aac30f6d9b82424.jpg

Alcaraz fue muy superior en los dos primeros sets, que dominó con comodidad por doble 6-2, en los cuales rompió en dos oportunidades el servicio de su encumbrado rival, y luego sufrió un poco más en el tercer parcial, que necesitó de tie break. Los marcadores 6-2, 6-2 y 7-6 (7-4) demuestran el control que tuvo el español sobre las pistas de césped del All England Club, en la que Djokovic buscaba una revancha que no puedo ser, y tendrá que esperar a otra oportunidad. Ahora Alcaraz suma cuatro títulos de Gran Slam, en tanto Djokovic mantiene sus 24, con diferencia el más ganador de la Era Abierta. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el serbio se queda con los deseos de igualar al suizo Roger Federer como el máximo ganador en Wimbledon. Federer sumó ocho triunfos en el All England Club, en tanto Djokovic y Pete Sampras siguen con siete.

https://latamnews.lat/20240609/carlos-alcaraz-gana-su-primer-roland-garros-tras-vencer-al-aleman-alexander-zverev-1155353941.html

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, novak djokovic, carlos alcaraz, españa, 🌍 europa