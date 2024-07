https://latamnews.lat/20240714/advierten-que-en-eeuu-el-miedo-a-la-desdolarizacion-no-hara-sino-empeorar-1156142653.html

Advierten que en EEUU el miedo a la desdolarización "no hará sino empeorar"

El temor a un dólar militarizado de EEUU hace que el sur global una sus fuerzas con creciente urgencia para encontrar una alternativa, indica Asia Times. Y Washington está acelerando esta tendencia en tiempo real, con su deuda nacional, que se acerca a la marca de los 35 billones de dólares, explica el texto.En sus palabras, las medidas excepcionales adoptadas por EEUU y sus aliados contra Rusia "alarmaron a los principales países poseedores de reservas", que son la mayoría del sur global, las economías emergentes.La Casa Blanca también ha puesto en peligro la confianza en el dólar, añade el artículo. Junto con la continua acumulación de deuda, la decisión del equipo del presidente estadounidense, Joe Biden, de bloquear parte de los activos rusos a causa de su operación militar especial de Ucrania cruzó una línea para muchos inversores mundiales, señala el texto.Yellen confirmó que el dominio del dólar "no está predestinado", en medio de los esfuerzos de los BRICS y de otros países, incluido el Sudeste Asiático, por abandonar la divisa estadounidense.La revista destaca que"el bloque tiene aún más potencia de fuego, dado que coopera con Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y otros".Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles sugieren que los temores de Yellen no solo están fundados, sino que "se justifican cada día que pasa" y "no hará sino empeorar", resume el medio.

