https://latamnews.lat/20240713/no-esta-preparada-por-que-resulta-cuestionable-la-capacidad-defensiva-de-la-otan-en-europa-1156123384.html

"No está preparada": ¿por qué resulta cuestionable la capacidad defensiva de la OTAN en Europa?

"No está preparada": ¿por qué resulta cuestionable la capacidad defensiva de la OTAN en Europa?

Sputnik Mundo

La OTAN es incapaz y no está preparada para defender a los países europeos, porque la gran parte de las capacidades defensivas del bloque militar se han visto... 13.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-13T18:42+0000

2024-07-13T18:42+0000

2024-07-13T18:42+0000

defensa

otan

karen kwiatkowski

rusia

cumbre de la otan

🛡️ fuerzas armadas

ucrania

seguridad

💬 opinión y análisis

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0d/1156124681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4dc7645de7cb8e1b4366cf494f58d84.jpg

Los miembros europeos de la OTAN no han tenido motivos para desarrollar sus propias capacidades de defensa, diplomacia o comercio debido al papel dominante de EEUU en el bloque militar, incluida su posición clave en la defensa nuclear, agrega.Sin embargo, Kwiatkowski sostiene que la cumbre de la OTAN fue diseñada para beneficiar a los traficantes de armas de Occidente.Al mismo tiempo, el documento sirve de advertencia al resto del mundo de que la Alianza militar no ve límites a sus ambiciones territoriales, agrega. Con el actual nivel de financiación, supondría una amenaza para la paz y la seguridad, así como para el comercio en las regiones del mar Negro y el Pacífico, destaca.Kwiatkowski indica que la mayor parte de la declaración contradice cualquier intención defensiva del bloque militar, ya que la OTAN busca ahora esfuerzos específicos de guerra y preguerra contra Rusia y China en múltiples regiones.La exanalista del Pentágono califica la declaración conjunta de la Alianza como un documento de "guerra global, codiciosa y despectiva" al que Rusia y China deberían prestar mucha atención."Ellos [Rusia y China] deberían leerlo detenidamente y desenmascarar la hipocresía [de la declaración]. Es fundamentalmente un documento de guerra global, codicioso y despectivo, hecho por una alianza superficial que no ganó ninguna guerra en la que participó, y varias de las cuales inició directamente, desde su creación", resume Kwiatkowski.

https://latamnews.lat/20240712/la-declaracion-de-la-otan-podria-reforzar-como-nunca-el-papel-de-rusia-como-lider-mundial-1156088777.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, karen kwiatkowski, rusia, cumbre de la otan, 🛡️ fuerzas armadas, ucrania, seguridad, 💬 opinión y análisis, 🌍 europa