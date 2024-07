https://latamnews.lat/20240713/los-f-16-prometidos-a-kiev-no-seran-una-varita-magica-para-zelenski-1156121573.html

Los F-16 prometidos a Kiev "no serán una varita mágica" para Zelenski

Los F-16 prometidos a Kiev "no serán una varita mágica" para Zelenski

Sputnik Mundo

Los cazas estadounidenses F-16 prometidos a Kiev estarían obsoletos para los conflictos con grandes potencias militares y es poco probable que sobrevivan en el... 13.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-13T14:42+0000

2024-07-13T14:42+0000

2024-07-13T14:42+0000

defensa

🛡️ industria militar

f-16

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

📰 suministro de armas a ucrania

avión de caza

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0d/1156122784_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_88abc043b7230bba8d6d7e1eca3a31b1.jpg

"En cuanto los [pilotos] ucranianos entren en el espacio aéreo controlado por Rusia, el valor del F-16 disminuirá inmediatamente de forma notable, al igual que sus posibilidades de supervivencia (...) En un conflicto con una gran potencia, por ejemplo, China, los cazas F-16 se quedarán en el banquillo", señala el columnista del periódico Harrison Kass.En sus palabras, el principal problema del F-16 es que es demasiado visible para los medios de detección. Este caza fue desarrollado durante la Guerra Fría y no está diseñado para contrarrestar los equipos modernos y tendría serios problemas en una batalla contra un Ejército tecnológicamente avanzado, subraya el periodista.Sin embargo, el autor cree que los F-16 podrían seguir siendo útiles en operaciones ofensivas. Al mismo tiempo, Kass advierte a Kiev de que el buen resultado de estos cazas en Irak y Afganistán no dice nada todavía sobre sus capacidades contra la defensa antiaérea rusa.De todos modos, la era de los cazas F-16 "llega rápidamente a su fin", concluye.En 2023, varios Estados de la OTAN acordaron suministrar esos cazas a las FFAA ucranianas y lanzaron programas de entrenamiento para pilotos ucranianos. El 10 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, informó que EEUU y sus aliados están "ahora mismo" enviando a Ucrania los aviones de combate F-16 prometidos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que los F-16 suministrados a Kiev serán destruidos igual que otros equipos militares occidentales. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, alertó que Moscú considerará el traslado de estos cazas como una señal deliberada a la OTAN en el ámbito nuclear. Sin embargo, su aparición en Ucrania no cambiará nada en el frente, los F-16 serán destruidos de la misma manera que otros tipos de armas, subrayó el canciller.

https://latamnews.lat/20240626/no-hay-luz-al-final-del-tunel-occidente-busca-prolongar-durante-mucho-tiempo-la-crisis-ucraniana-1155716201.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, f-16, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 📰 suministro de armas a ucrania, avión de caza, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa