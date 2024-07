https://latamnews.lat/20240713/les-resulta-absolutamente-funcional-que-buscan-los-magnates-de-sun-valley-en-javier-milei-1156108542.html

"Les resulta absolutamente funcional": ¿Qué buscan los magnates de Sun Valley en Javier Milei?

"Les resulta absolutamente funcional": ¿Qué buscan los magnates de Sun Valley en Javier Milei?

13.07.2024

El presidente argentino, Javier Milei, vuelve a viajar a EEUU para participar de un foro con empresarios de este país. Esta vez, será parte del célebre campamento de Sun Valley, en el estado de Idaho, un encuentro anual que suele reunir a grandes magnates tecnológicos del país norteamericano."Me voy a juntar con los empresarios más importantes del mundo", deslizó Milei cuando fue consultado, a la salida de la Casa Rosada, por la emisora argentina FM La Patriada. El mandatario, cuya disertación sobre economía fue programada para el 13 de julio, justificó su presencia en el evento remarcando que allí se reúnen quienes "tienen los negocios más importantes en el mundo".Si bien el evento es conocido por su hermetismo, medios estadounidenses adelantan que se espera la presencia de las cabezas de varias de las mayores empresas de tecnología como Sam Altman de OpenAI, Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple o Mark Zuckerberg de Meta (empresa prohibida en Rusia por extremista). Incluso se espera la participación de los CEO de gigantes del entretenimiento como Disney, Warner Bros o Paramount. La mayor ausencia, quizás, sea la de Elon Musk, el magnate que más acercamiento ha tenido con Milei tanto en persona como a través de X, la red social de su propiedad.El experto subrayó además que el evento reúne a empresarios de la economía del conocimiento, un rubro por el cual el mandatario argentino muestra "mucha predilección" y que resulta clave porque "es un soporte para los demás sectores de la economía" por los servicios que brinda a la economía real.Elizondo consideró que Milei buscará presentarse ante los empresarios estadounidenses con una postura de "venga a invertir en la Argentina que estoy planteando desregulaciones", de manera de convencerlos de que sus inversiones tendrán "muchas menos restricciones que en otros mercados".Para el analista, la presencia del mandatario argentino en el campamento empresarial no solo surte efecto ante los mismos empresarios que asisten sino que "genera una imagen hacia el resto del mundo e incluso hacia dentro de Argentina".De todas maneras, advirtió que para que los gestos de Milei hacia los grandes empresarios se conviertan en inversiones concretas el Gobierno argentino debería avanzar en "una agenda doméstica de transformaciones" que incluya, por ejemplo, "suprimir el cepo cambiario, eliminar el Impuesto PAÍS (que grava la compra de divisas) y terminar con la brecha cambiaria".En la misma línea, Elizondo opinó que las primeras inversiones que puedan llegar a Argentina en el marco del nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no vendrán desde el sector tecnológico sino de sectores "más básicos" de la economía como la minería, la energía, la infraestructura, la forestación o la agricultura. "Después vendrán sectores más sofisticados", aventuró.¿Qué quieren los empresarios estadounidenses de Milei?Pero la presencia del presidente argentino en este campamento de multimillonarios en pleno verano estadounidense no es solo una oportunidad para Milei; también lo es para los empresarios, entre los que existe una curiosidad de escuchar de primera mano a quien se presenta como el primer mandatario "libertario" del mundo.Para Ana Castellani, socióloga argentina especializada en el estudio de las élites económicas, el interés que el presidente argentino ha despertado entre los magnates estadounidenses es digno de análisis.Castellani sostuvo que los grandes empresarios de las tecnológicas estadounidenses encuentran en Milei un tipo de liderazgo que "les resulta perfecto" porque se trata de "un líder electo democráticamente que expresa su deseo elemental de que prácticamente no exista Estado ni presión impositiva".La académica añadió que los asistentes al campamento de Sun Valley buscarán acercarse a Milei porque entienden que su ideario "les resulta absolutamente funcional" y que "cuanto más pueda progresar en otros países será mejor para sus intereses".Las experta señaló que esta élite de las grandes empresas tecnológicas estadounidense suele presentarse como "más relajada" que los tradicionales sectores industriales o financieros que dominaron la economía de EEUU en las últimas décadas. Dentro de ese perfil, estos empresarios intentan presentar sus imperios empresariales como el fruto de "construcciones individuales producto de sus propias aptitudes" y defender la idea de que las nuevas tecnologías serán suficientes para "dar respuesta a un sinfín de problemas económicos y sociales del mundo".De todas maneras, comparten con los más tradicionales los intentos por permear a las élites políticas con el objetivo de "lograr la disminución progresiva de los impuestos" y de las regulaciones.

