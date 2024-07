https://latamnews.lat/20240713/estrategia-de-eeuu-en-el-indo-pacifico-es-hacer-vasallos-a-los-aliados-y-desestabilizar-al-resto-1156109029.html

Estrategia de EEUU en el Indo-Pacífico es "hacer vasallos a los aliados y desestabilizar al resto"

El periodista Alex Lo destaca —en un texto publicado en el diario South China Morning Post titulado "Hacer vasallos a los aliados y desestabilizar al resto, la estrategia de EEUU en el Indo-Pacífico"— que resulta extraordinario que los países agrupados en la organización del Atlántico Norte dediquen tanto tiempo en preocupaciones en torno a la situación tanto en China como en Rusia.Como ejemplo, Alex Lo menciona las recientes revelaciones que hizo el periodista Andrew Fowler en su libro “Nuked: The Submarine Fiasco that Sank Australia's Sovereignty”. En él cita a David Gould, exsubsecretario británico de Defensa quien fue contratado para la renovación de la flota de submarinos de Australia."Gould reveló por primera vez lo que se sospechaba desde hace mucho tiempo: uno de los requisitos más importantes del submarino sería trabajar con los estadounidenses en el Mar de China Meridional", escribió Fowler en su libro, citado por el columnista.De acuerdo con la información citada por Lo, el exfuncionario británico explicó que la condición para la adquisición de submarinos de propulsión nuclear a Estados Unidos y a Reino Unido fue que las naves tendrían que usarse en el Mar de China Meridional durante un periodo razonable y luego regresar a Australia.El gobierno del exprimer ministro de Australia, Scott Morrison, canceló un contrato con Francia para la adquisición de submarinos y, posteriormente, se enfocó a la adquisición de unidades con propulsión nuclear.El analista menciona además que la situación en el Estrecho de Taiwán y el Mar Meridional de China. Al respecto, destaca que con labor diplomática podría desescalar el conflicto en la región, sin embargo, acusa que esto dificultaría a EEUU la venta de armas obsoletas a la isla."No es que Pekín quiera ir en contra de la isla, sino que la OTAN y Washington quieren que haga precisamente eso o al menos amenace a la isla lo suficiente como para justificar la intervención occidental", consideró el analista.Ante ello, señala que India y los países que integran la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental deben reconocer los efectos negativos que tanto Washington como la OTAN han inyectado en la región. Además, afirma que la mejor estrategia para la zona es procurar el no alineamiento y la neutralidad.

