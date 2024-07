https://latamnews.lat/20240713/el-grupo-de-donantes-pro-biden-mas-grande-anuncia-que-pausa-un-aporte-de-90-millones--1156113840.html

El grupo de donantes pro-Biden más grande anuncia que pausa un aporte de 90 millones de dólares

El grupo de donantes pro-Biden más grande anuncia que pausa un aporte de 90 millones de dólares

13.07.2024

Según el reporte, Future Forward, considerado el comité que nuclea a los simpatizantes demócratas más ricos, no enviará los 90 millones de dólares si el presidente Joe Biden se mantiene en carrera como el candidato del partido oficialista para las elecciones generales de noviembre.Las contribuciones congeladas, precisa el diario, incluyen múltiples compromisos de ocho cifras, según dos personas cercanas al super PAC que hablaron bajo condición de anonimato con el New York Times.Otra persona cercana al grupo dijo al diario que el súper PAC había intentado evitar tomar decisiones estratégicas importantes hasta que se tenga más claridad sobre quién encabezará la fórmula presidencial, en medio de rumores de que la actual vicepresidente Kamala Harris podría reemplazar a Biden.La congelación de los fondos se produce mientras, según reportes periodísticos, algunos asesores de Biden están discutiendo cómo persuadir al presidente para que abandone la carrera, y cuando su campaña ha comenzado a sondear la popularidad de la vicepresidenta Kamala Harris en encuestas directas contra el expresidente Donald Trump. El artículo señala además que la campaña del presidente Biden, quien ha anunciado que no planea renunciar a la candidatura, se prepara para un fuerte descenso de recaudación en el mes de julio, producto de la baja en los sondeos del mandatario y de la creciente creencia entre los votantes demócratas de que el abanderado demócrata, de 81 años, es demasiado mayor para buscar un segundo mandato."Una encuesta de un grupo estrechamente vinculado con Future Forward y realizada tras el debate mostró que el súper PAC había sondeado la viabilidad de posibles alternativas a Biden, incluida la vice Harris, el gobernador Gavin Newsom de California, la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan y Pete Buttigieg, el Secretario de Transporte", afirma el diario.La encuesta mostró que Biden exhibía un índice de aprobación más bajo que todas las alternativas, añade la nota.

