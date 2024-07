https://latamnews.lat/20240713/el-consorcio-quimico-mas-grande-del-mundo-sigue-cerrando-sus-plantas-en-alemania-1156125028.html

El consorcio químico más grande del mundo sigue cerrando sus plantas en Alemania

El consorcio químico más grande del mundo sigue cerrando sus plantas en Alemania

El consorcio químico alemán BASF tiene previsto reducir progresivamente la producción de su herbicida debido a los elevados costos de la energía y las materias...

La medida afectará a dos centros de producción en Fráncfort del Meno y en la localidad de Knapsack (cerca de la ciudad de Colonia), así como a 300 puestos de trabajo en estas instalaciones. El cese de la producción está previsto para finales de 2024, informa el medio.La propia compañía ha explicado que se enfrenta a la creciente competencia de los proveedores de glufosinato de amonio genérico y de tecnologías alternativas. Se trata de uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura de América del Sur y del Norte. La empresa tiene la intención de comprar este ingrediente activo a otros proveedores.Anteriormente, BASF lanzó un programa de ahorro de costos en todo el grupo, tras el cual se suprimirán unos 2.600 puestos de trabajo. En la fábrica principal de Ludwigshafen se cerrarán varias plantas, lo que afectará a unos 700 puestos de producción adicionales. El grupo atribuyó los recortes al aumento del costo del gas, que no solo es una fuente de energía para la industria química, sino también una materia prima, precisa el diario.Alemania, al igual que Europa en su conjunto, se enfrentó a una grave crisis energética provocada en muchos aspectos por las sanciones contra Rusia debido a su operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

alemania

