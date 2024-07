https://latamnews.lat/20240712/zelenski-el-insaciable-la-ayuda-de-la-otan-nunca-es-suficiente-dijo-1156108093.html

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la Alianza el resultado del conflicto ucraniano determinará la seguridad global durante décadas... 12.07.2024, Sputnik Mundo

Tinglado otanistaApurando los últimos meses que le quedan en el cargo, tras haber permanecido dos años más de los que le correspondían, Stoltenberg declaró en la inauguración de la reciente cumbre de la OTAN que la victoria de Rusia en el conflicto ucraniano "también envalentonará a los líderes autoritarios de Irán, Corea del Norte y China".Al respecto, el doctor Enrique Refoyo advierte que Stoltenberg "se queja de que ahora haya países que estén más cercanos entre sí, y no precisamente de la raíz del asunto". "EEUU, los países de la OTAN, se han dedicado a perseguir, a sancionar, a Corea del Norte, a Irán, a Rusia, a China, entre otros, y ahora se quejan de que esos países están más cercanos [entre sí] que nunca. Es decir, son muy tontos, tontísimos".Por su parte, Volodímir Zelenski reconoció que el Ejército ruso está aprendiendo rápidamente, dominando nuevas tecnologías, por lo que los sistemas de defensa antiaérea suplementarios prometidos a Kiev por sus aliados "no pueden ser suficientes", así como los cazas F-16, cuya llegada a Ucrania se espera para el verano.En un discurso que pronunció en la Fundación Presidencial Ronald Reagan de Washington, Zelenski declaró que "los nuevos sistemas Patriot ayudarán. Pero no son suficientes. Nunca es suficiente".En este contexto, Refoyo advierte que "Zelenski ve que si Biden no gana en noviembre, pues mal asunto con Trump, que parece que no va a querer continuar con esa inversión de guerra en Ucrania".

