Rusia considera como "un fracaso" los intentos de la OTAN de dominar en el ámbito nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — Los intentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de dominar en el ámbito de las armas nucleares "están condenados al fracaso", declaró este viernes el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.

En la declaración final de 38 puntos, emitida como resultado de la cumbre de la OTAN, que se celebró del 9 al 11 de julio en Washington, la Alianza se comprometió, entre otras cosas, a tomar medidas para garantizar la eficacia y la seguridad de su misión de disuasión nuclear, en particular, a través de la modernización y el reforzamiento de sus capacidades nucleares.De acuerdo con el documento, la disuasión nuclear se considera la piedra angular de la seguridad del bloque militar.Además, en 2026, EEUU comenzará a desplegar sus misiles de largo alcance en el territorio alemán para una presencia duradera, de acuerdo con la declaración final de la OTAN. El arsenal estadounidense incluirá los misiles SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas, que tienen un alcance significativamente mayor que los misiles estacionados actualmente en Europa.En este contexto, Riabkov opina que dicha decisión representa "un eslabón de la política de escalada, un elemento de intimidación que, hoy en día, casi se convierte en el componente fundamental de la política de la OTAN y EEUU en relación con Rusia". El diplomático aseguró que Moscú definirá el carácter de su respuesta "en una clave tranquila, profesional"."La ciencia militar, la tecnología militar, nuestras capacidades en esta área han avanzado tanto que no sentimos una amenaza grave para nuestra seguridad solo porque a partir de 2026 comenzará 'el despliegue episódico', como está escrito en este documento, y luego pasarán a un despliegue permanente", explicó.El diplomático recordó que Rusia cuenta con todos los recursos y tecnologías que le permiten "equilibrar rápidamente cualquier intento" de Occidente, liderado por Estados Unidos, de crear amenazas inaceptables.Respecto a las futuras elecciones presidenciales de EEUU, el viceministro de Exteriores ruso cree que la idea de la inadmisibilidad de cualquier injerencia en los procesos políticos internos del país norteamericano es indiscutible para Rusia.Recordó también que el diálogo entre Moscú y Washington se ha reducido al mínimo, y no por iniciativa de Rusia, añadiendo que el diálogo sobre la estabilidad estratégica entre los dos países es imposible "por definición".

