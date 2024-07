https://latamnews.lat/20240712/politica-de-cielos-abiertos-milei-avanza-en-la-desregulacion-aerocomercial-en-argentina-1156081592.html

Política de "cielos abiertos": Milei avanza en la desregulación aerocomercial en Argentina

La liberalización de la economía llegó hasta el cielo argentino. El Gobierno de Javier Milei comenzó a desregular el mercado aerocomercial con el objetivo de la total apertura de las rutas aéreas, con medidas que avanzan sobre el sistema de rampas, el régimen de la tripulación aérea y la certificación de matrículas.A través del Decreto 599/2024, el Poder Ejecutivo reglamentó las iniciativas contempladas en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado en diciembre, que reformula el Código Aeronáutico. Concretamente, la novedad central es la habilitación al ingreso de nuevas empresas en el mercado doméstico.En un comunicado, el Gobierno remarcó que se "liberan trabas innecesarias, se impulsa la conectividad regional y global del país y las provincias y se consolidan los principios de libre acceso a los mercados"La iniciativa lleva la impronta del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien reviste un rol fundamental en el dispositivo oficialista: es el responsable de la redacción del mega DNU firmado en diciembre por Milei y de la confección de la lista de 41 empresas a privatizar comprendidas dentro de la Ley Ómnibus original (modificada por el Congreso antes de su sanción).Si bien fue excluida del listado aprobado por el Parlamento, todas las miradas se posan sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas, la emblemática firma estatal de la cual el Gobierno pretendía deshacerse. La firma que sí quedó sujeta a privatización es Intercargo, centrada en el control de las rampas y la asistencia terrestre a aeronaves.Choque de miradasFernando Dozo es experto en derecho aeronáutico y fue asesor del Ministerio de Transporte de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), quien también apostó a la política de "cielos abiertos" y favoreció la llegada de aerolíneas low cost. En diálogo con Sputnik, el especialista afirmó que "esto va a promover la libre competencia para terminar con el monopolio en el manejo de las rampas y de las rutas aéreas".El diagnóstico desde el mundo gremial es radicalmente diferente. "La medida va a tener consecuencias muy serias para la actividad, y sobre todo para la soberanía del país. Este grado de desregulación no existe en ningún lugar del mundo: muchas provincias van a quedar desconectadas, porque sus rutas no son rentables", dijo a Sputnik Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico.El debate en torno a la firma estatal es por demás sensible. Quienes abonan la idea de privatizarla posan la mirada sobre el costo del mantenimiento de la empresa. Según Dozo, "el problema de Aerolíneas es estructural: su planta está sobredimensionada y tiene un claro déficit en vuelos internacionales, a pesar de solamente atender el 25% de la demanda en este rubro"."El desafío de Aerolíneas es cómo atender un gran territorio tan poco densamente poblado como el argentino. En verdad las provincias no quedarán desconectadas: lo que puede suceder es que se utilicen aeronaves más pequeñas o que se reduzca la frecuencia. El problema hoy es que se utilizan aviones de gran tamaño para rutas con poca demanda", enfatizó el experto.La incógnita laboralAnte la reforma laboral aprobada por el Congreso –capítulo sustancial de la Ley Ómnibus del oficialismo–, la respuesta desde el gremialismo es unívoca: el lanzamiento de un plan de lucha para frenar las iniciativas gubernamentales. En ese marco, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas anunció una huelga de 24 horas para el 12 de julio, que afectará a unos 330 vuelos."El nuevo decreto busca la precarización de las condiciones laborales, y va a generar la destrucción de miles de puestos de trabajo en empresas como Aerolíneas Argentinas. Cada vez son más los casos de empleados fuera de convenios gremiales, y los sindicatos no siempre pueden hacer frente a esa tendencia", advirtió Llano.El pesimismo del dirigente contrasta ostensiblemente con la lectura de quienes respaldan las medidas del oficialismo. Según Dozo, "esto va a crear nuevas fuentes de empleo, porque la llegada de nuevas empresas va a demandar más puestos de trabajo".

