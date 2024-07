https://latamnews.lat/20240712/pedro-sanchez-advierte-de-dobles-raseros-en-la-cumbre-de-la-otan-pero-es-el-quien-los-aplica-1156078679.html

Pedro Sánchez advierte de dobles raseros en la cumbre de la OTAN: "Pero es él quien los aplica"

Las reuniones del Consejo del Atlántico Norte en la cumbre de la OTAN en Washington se saldaron con varios anuncios importantes y no solo los que atañen a Ucrania, que sigue centrando el esfuerzo estratégico y bélico de la organización, la cual ya nombra resueltamente a China como "amenaza" y la acusa de "impulsar" el conflicto en el país eslavo.Kiev continuará recibiendo importantes cantidades de armamento y dinero; un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025. En el corto plazo, la OTAN le suministrará cinco baterías Patriot y dedicará una partida de 700 millones para que adquiera misiles Stinger. En medio de una exhortación general a incrementar la producción industrial militar de los países, Joe Biden incluso habló de que los Países Bajos y Dinamarca ya han empezado a suministrar a Ucrania los primeros cazas F-16.En una declaración conjunta suscrita por los países miembros, se consignó que el ingreso de Ucrania en la alianza es "irreversible", si bien se matiza que será posible cuando "los aliados lo acuerden y se den las condiciones", sin concretar plazos ni las propias condiciones. Tal inconcreción obedece a la difícil posición de Ucrania en el frente y de las propias expectativas de la OTAN, que también asume la incapacidad de sus miembros para aumentar de modo sustancial su producción industrial militar."Las declaraciones de Stoltenberg son ya dramáticas, el tono ha cambiado, ha pasado de decir que vamos a derrotar a Putin, a decir que hay que impedir que venza Putin. La propia existencia de la OTAN peligra y ese es su problema central: se ha metido en un lío para el cual no tiene respuesta", explica a Sputnik el politólogo y autor Manuel Monereo, que subraya que el análisis de la OTAN se reduce ya a "la idea de seguir desgastando a Rusia y provocándola".Para él, la cumbre de Washington tiene dos vertientes: una propia y otra relativa al intento de fortalecer a Joe Biden frente a Donald Trump. "La posición de Biden es insostenible", añade. "La sombra de Trump demuestra que, al final, la OTAN es la política norteamericana, hasta el punto de preguntarse qué será de la OTAN si cambia el señor que manda en la Casa Blanca", afirma.China, en el punto de miraPero la afirmación que elevó el tono de la cumbre afecta a China e Irán, países que la OTAN considera ya una "amenaza para la seguridad" de los Estados miembros."Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China siguen desafiando nuestros intereses, seguridad y valores", reza en la declaración oficial de la cumbre de Washington, donde se describe a Rusia como la "amenaza más importante" para la seguridad de los países de la alianza, también afectada por "las acciones desestabilizadoras de Irán". A juicio de la OTAN, la asociación estratégica entre Rusia y China es un intento "de socavar y remodelar el orden internacional basado en normas".De la declaración se desprende una "alianza estratégica" entre la OTAN y un AUKUS al que se añaden Corea del Sur y Japón, señala Manuel Monereo. "El mensaje es que hay una estrategia dirigida por EEUU para aislar a China y para combatirla desde un bloque global", afirma este politólogo, que calibra la añadidura de los dos países asiáticos al AUKUS en tanto que son "protectorados político-militares", sin independencia real."Pero esto tiene consecuencias muy graves para la UE, en la medida que Bruselas va a sacrificar sus intereses económicos con China al servicio de una agresiva política antichina en la que la OTAN cumple un vector fundamental", advierte.Para Xulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de la Política China con sede en Pontevedra (OPCh), la inclusión de países como Corea del Sur o Japón en la estrategia de la alianza atlántica evidencia un nuevo nivel.En opinión de Ríos, el endurecimiento de la retórica contra China "es un reconocimiento del limitado efecto de la guerra comercial y tecnológica que, con seguridad, también se intensificará". Los puntos de fricción de EEUU con China atienden a las disputas territoriales (sus aguas jurisdiccionales, Taiwán) y a su relación con Rusia, que es el "argumento principal" para atraer a los países europeos en la problemática y que entraña una contradicción."Es decir, Taiwán se ha convertido en 'cooperante financiero con proveedores rusos que son amigos del Kremlin', pero a la lista negra de Washington solo van las empresas de China continental", asevera Ríos.En esta situación, es posible que el comportamiento de China, ligado a la promoción de sus inversiones, a sus relaciones comerciales y a su auge económico y tecnológico, tenga que variar en algunos aspectos con tal de no favorecer la inestabilidad en la región. "Quizá China necesite avanzar más en la concreción de iniciativas de seguridad dirigidas a los países de la región sin que ello les obligue a tomar abiertamente partido, cosa que muy pocos realmente desean", estima Ríos al respecto.El flanco sur y el doble rasero"Siempre hemos entendido que nuestro bienestar depende del de nuestros vecinos del sur", declaró Pedro Sánchez durante su intervención, al abogar por el denominado enfoque 360º para atender una reclamación española que viene de atrás: el "flanco Sur", el entorno geográfico donde se sitúa el Magreb y el Sahel y donde la OTAN pergeña un plan de acción para, supuestamente, mejorar la seguridad y conjurar la amenaza terrorista.Pese al anuncio, todavía no se sabe con exactitud en qué consiste ese plan de acción y cuáles son sus fronteras. "La política bilateral de EEUU, Francia y de la Comisión Europea ya está actuando en esa zona, sobre todo por motivaciones de política migratoria y de defensa", apunta Monereo, que recuerda que en este aspecto el actor fundamental sobre el terreno no es España, "sino Marruecos"."Es un trabajo que se está haciendo, pero sin contar con España. Así que lo que quiere Sánchez es que España tenga algún protagonismo en una política que ya se está haciendo", explica este interlocutor, que añade que Italia, en virtud del plan Mattei, también está interviniendo.Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno español insistió en que la acción de la OTAN debe guiarse por la coherencia en aras de respetar el derecho internacional, pues de otro modo se incurre en un "doble rasero" según se trate del caso de Gaza o el de Ucrania."¿Para qué sirve reclamar un Estado palestino si no habrá palestinos en Palestina? Detrás de la posición de Sánchez hay un mecanismo para diferenciarse de las derechas en España y, sobre todo, para darse un aire de tener una posición distinta de los sectores duros europeos y norteamericanos. Es un mensaje en clave doméstica, de consumo interno para la política española", asegura Monereo.A su juicio, a la hora de la verdad, Madrid conecta con Washington en lo fundamental dentro de las políticas de la OTAN. "La diferencia real con EEUU respecto a Israel es minúscula, detalles puntuales".El aumento del gasto militarLa OTAN saluda el incremento general del 18% en el gasto militar de Canadá y los socios europeos, y asume que, en muchos casos, "será necesario un gasto superior al 2% del PIB para remediar las carencias existentes" y satisfacer las necesidades derivadas de un orden securitario en disputa.España se presentó en Washington con una cifra oficial del 1,28% y Pedro Sánchez defendió que el país tiene el "compromiso claro" de alcanzar esa cota en 2029."Desde 2016, el crecimiento real del gasto en defensa es del 77% en ocho años, casi un 10% anual", cita el servicio de Presidencia del Gobierno español en un documento informativo, donde se asegura que España "cumple por encima el porcentaje del 20% de inversión en nuevos sistemas, dedicando el 30,3% a equipos de envergadura y a I+D", al margen de mantener a 1.945 militares desplegados en operaciones de la alianza.Sin embargo, estudios independientes señalan que el gasto militar real en España es mucho mayor del oficialmente consignado y ya rebasa el 2%, como se asegura en los informes del Centro Delàs de Estudios por la Paz en Barcelona. Hay partidas presupuestarias que no necesariamente se cargan al Ministerio de Defensa, sino a otros. Y aún hay más."Una cosa es el presupuesto que se aprueba y otra el presupuesto que se realiza", advierte Monereo, también exparlamentario por Unidas Podemos. "Yo he estado tres años en la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados y allí la técnica que emplean es muy simple: se añaden gastos extraordinarios al gasto presupuestado. El Gobierno oculta así el gasto militar, se hacía con el PP y el PSOE no lo cambió, sino todo lo contrario", asegura Monereo, que añade que en 2024 ya se han gastado de esta forma unos 14.000 millones de euros.

