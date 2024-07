https://latamnews.lat/20240712/no-va-a-ocurrir-reino-unido-no-autorizo-el-uso-de-misiles-storm-shadow-contra-territorio-ruso-1156091215.html

"No va a ocurrir": Reino Unido no autorizó el uso de misiles Storm Shadow contra territorio ruso

"No va a ocurrir": Reino Unido no autorizó el uso de misiles Storm Shadow contra territorio ruso

Sputnik Mundo

Londres declaró que Kiev no había recibido permiso para usar misiles de crucero Storm Shadow contra instalaciones rusas. Anteriormente, hubo un malentendido... 12.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-12T13:51+0000

2024-07-12T13:51+0000

2024-07-12T13:58+0000

defensa

ucrania

reino unido

storm shadow (misil)

🛡️ zonas de conflicto

rusia

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

keir starmer

volodímir zelenski

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/0c/1156093940_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_aa02821e40ff9787323b24cbb561ff70.jpg

Volodímir Zelenski, y el recién elegido primer ministro británico, Keir Starmer, se reunieron durante las celebraciones del 75 aniversario de la OTAN en Washington los días 9 y 10 de julio. Tras el evento, Zelenski escribió en X que había recibido permiso para utilizar misiles de largo alcance Storm Shadow contra Rusia.Posteriormente, el Gobierno del Reino Unido anunció oficialmente que la política del país respecto al uso de misiles estratégicos en territorios rusos "no ha cambiado". Durante la entrega de misiles en 2023, Londres prohibió a Kiev el uso de armas británicas en el interior del territorio de Rusia por temor a una escalada y a una implicación directa en el conflicto, pero autorizó los ataques en la península de Crimea.Un día después, en una rueda de prensa en la OTAN del 11 de julio, Zelenski señaló que había "recibido muy buenos mensajes del líder británico", pero añadió que no se había tomado ninguna decisión concreta, indica The Telegraph."No va a ocurrir", expresa con seguridad la fuente del Ministerio de Defensa del Reino Unido citada por el medio, al comentar la posibilidad de ataques con Storm Shadow en territorio ruso. La autorización para que Kiev utilice estos misiles de largo alcance contra Rusia requeriría la aprobación de tres partes, entre ellas el Reino Unido y Francia, que fabrican conjuntamente estas armas, subraya el artículo.La situación era "más complicada" de lo que esperaba Zelenski, concluye el alto funcionario británico. Mientras tanto, el nuevo Gobierno del Reino Unido va a seguir aumentando el gasto en defensa y apoyando a la OTAN y a Ucrania, declaró el recién nombrado ministro de Defensa británico, John Healey.

https://latamnews.lat/20240710/seria-inmoral-no-negociar-diplomaticos-del-reino-unido-y-eeuu-piden-a-biden-dialogar-con-rusia-1156036606.html

ucrania

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, reino unido, storm shadow (misil), 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania, keir starmer, volodímir zelenski, the telegraph