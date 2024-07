https://latamnews.lat/20240712/no-sabemos-nada-de-ellos-mas-de-6000-palestinos-estan-desaparecidos-a-causa-de-la-guerra-en-gaza-1156103752.html

"No sabemos nada de ellos": Más de 6.000 palestinos están desaparecidos a causa de la guerra en Gaza

Alrededor de 6.400 palestinos han sido reportados como desaparecidos ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) desde el 7... 12.07.2024, Sputnik Mundo

"Cada semana recibimos entre 500 y 2.500 llamadas a nuestras líneas directas, y la mayoría de ellas son solicitudes de búsqueda de familiares desaparecidos", dijo la portavoz del ICRC, Sarah Davies. Las autoridades creen que muchas personas se encuentran bajo los escombros, enterradas sin identificación o retenidas en centros de detención israelíes, mientras que otras han sido separadas de sus familiares y seres queridos. Además, según el ICRC, desde abril se han registrado aproximadamente 1.100 casos de personas desaparecidas que siguen sin resolverse. "Desafortunadamente, en situaciones tan caóticas, las personas se pueden separar fácilmente. La gente entra en pánico, a veces está oscuro y es difícil ver, si hay explosiones cerca, la gente huye y se pierden unos a otros", añadió. Además, según la vocera, cuando las personas son heridas durante los ataques israelíes, son trasladadas en ambulancia al hospital y, en muchas ocasiones, sus familiares no saben en dónde se encuentran. "Todo el edificio se derrumbó sobre sus cabezas. ¿Están muertos? ¿Están vivos? Nadie puede decirnos nada... Si mis primos están muertos, queremos enterrarlos. No podemos pensar ni comprender", narró. "No soy el único que tiene familiares desaparecidos. Mucha gente aquí tiene el mismo problema", agregó Naji.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque sorpresa contra Israel, asesinando a unas 1.200 personas, hiriendo a más de 5.500 y secuestrando a unas 250.En represalia, Tel Aviv le declaró la guerra a los islamistas en Gaza y emprendió una serie de bombardeos y ataques terrestres en el enclave que, hasta el momento, han asesinado a más de 38.200 palestinos y herido a más de 86.800. A lo anterior se suma la desaparición de más de 8.700 palestinos en Gaza, de acuerdo con las cifras Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha colaborado con 7.429 familias palestinas para recabar información. Según la organización, hasta ahora se han resuelto unos 2.300 casos, lo que significa que las familias han encontrado a sus parientes, vivos o muertos.

